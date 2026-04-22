Αμπελόκηποι: Δεν υπήρχε προμελέτη, κατέθεσε στη δίκη ο δράστης που δολοφόνησε την σύζυγό του και την έκρυψε στο πατάρι

Ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου, η δίκη για την δολοφονία 32χρονης μητέρας δύο παιδιών, από τον σύζυγό της, τον Νοέμβριο του 2024, στο σπίτι της οικογένειας στους Αμπελόκηπους.

Η δίκη ξεκίνησε με την μητέρα του θύματος, που παρίσταται στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, να ανεβαίνει πρώτη μάρτυρας στο βήμα. Ο 39χρονος κατηγορούμενος έχει ομολογήσει ότι τραυμάτισε με σφυρί και στη συνέχεια έπνιξε με καλώδιο την σύζυγο και μητέρα των παιδιών του. Μέχρι να εντοπιστεί η νεκρή γυναίκα, στο πατάρι του διαμερίσματός τους, ο συζυγοκτόνος ισχυριζόταν πως το θύμα είχε φύγει από το σπίτι και έστελνε μηνύματα ότι ήταν στο εξωτερικό.

Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος, μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, δήλωσε ότι η πράξη του έγινε εν βρασμώ. «Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό. Δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο. Δεν υπήρχε προμελέτη» είπε στους δικαστές. Όπως ανέφερε: «Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου, που τους στέρησα τη μάνα τους και ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένειά της».

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος, είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε.

Η μητέρα της 32χρονης κατέθεσε για την «παράσταση» που έδινε ο κατηγορούμενος μέχρι να αποκαλυφθεί το έγκλημα. «Με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Μου είπε “πήρε τη βαλίτσα και έφυγε”. Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε για Αλβανία. Η κόρη μου, μου έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και κάνει τρεις δουλειές. Μου είχε πει ότι δεν πέρναγε καλά στο σπίτι, αλλά όχι ότι σκόπευε να παρατήσει τον άνδρα της. Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα. Θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;» κατέθεσε κλαίγοντας.

Κατάθεση έδωσε και ο αδελφός του κατηγορούμενου, ο οποίος είπε ότι ο 39χρονος ήταν πολύ καλός πατέρας, σύζυγος και αδελφός και ότι δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα ούτε στην Αλβανία, ούτε στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

