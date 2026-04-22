Ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό στον Κορυδαλλό, λόγω βλάβης.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 16.00, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο συρμός μόλις ξεκινούσε και σταματούσε.

Δόθηκε εντολή να εκκενωθεί και να αποσυρθεί για έλεγχο.

