ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 22:59
22.04.2026 21:53

Γαύδος: Επιστρατεύτηκαν τα… ΜΑΤ για τις κατεδαφίσεις στις καλύβες των κατασκηνωτών

Photo: zarpanews.gr

Διμοιρίες των ΜΑΤ έφτασαν στη Γαύδο για τις κατεδαφίσεις κτισμάτων στις παραλίες του Λαυρακά και του Αϊ-Γιάννη μετά τις αντιδράσεις ντόπιων και κατασκηνωτών.

Σύμφωνα με το zarpanews, πρόκειται για πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν τις αυτοσχέδιες κατασκευές με ξύλα και άλλα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται για διαμονή.

Η παρουσία συνεργείων του εργολάβου στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ανθρώπους που υπερασπίζονται τη συμβολή εκείνων που ζουν στις παραλίες, στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος.

Αποτέλεσμα της αντίδρασης ήταν να κληθούν ΜΑΤ, τα οποία έφτασαν ακτοπλοϊκώς στο ακριτικό νησί.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

