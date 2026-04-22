Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία για τον θάνατο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε απομονωμένο σημείο κοντά στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου στην Κρήτη, έπειτα από τριήμερη αναζήτηση. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον την υπόθεση ως μια οργανωμένη δολοφονία που εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, στην περιοχή του κροτάφου. Η γυναίκα βρισκόταν στη θέση του οδηγού τη στιγμή του πυροβολισμού, ενώ ο δράστης φέρεται να στεκόταν όρθιος έξω από την πόρτα, πολύ κοντά στο παράθυρο. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν πιστόλι 9mm, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αστυνομικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφος της 43χρονης είχε προμελετήσει τη δολοφονία, με τη 43χρονη να οδηγείται άθελά της σε ένα προδιαγεγραμμένο ραντεβού θανάτου. Όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν αποκλείεται οι δύο τους να μην αντάλλαξαν ούτε λέξη πριν από τον πυροβολισμό. Ο δράστης φέρεται να πλησίασε το όχημα, να πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι και να απομακρύνθηκε αμέσως. Η επίθεση εκτιμάται ότι ολοκληρώθηκε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης από τη 43χρονη.

Το τηλεφώνημα που οδήγησε στην παγίδα θανάτου

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι Αρχές πιστεύουν ότι το πρωί της Κυριακής ο 40χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ελευθερία Γιακουμάκη, ζητώντας της να συναντηθούν, πιθανότατα με πρόσχημα κάποια προσωπική υπόθεση. Η γυναίκα αποχώρησε βιαστικά από το σπίτι της, χωρίς να πάρει μαζί της προσωπικά αντικείμενα, όπως τσάντα ή πορτοφόλι.

Η ΕΛΑΣ θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο δράστης της δολοφονίας της άτυχης Ελευθερίας είναι ο πρώην σύντροφος της. Παράλληλα, οι έρευνες συνδέουν τη δολοφονία με την αυτοχειρία του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της 43χρονης, σε ξωκλήσι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, κοντά στον Προφήτη Ηλία, την Τρίτη το μεσημέρι.

Η διαδρομή πριν και μετά το έγκλημα

Από την ανάλυση των κινήσεων του 40χρονου προκύπτει ένα πολύπλοκο χρονικό μετακινήσεων την Κυριακή 19 Απριλίου. Γύρω στις 11:00 το πρωί, φέρεται να συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, στη Σταυρακιανή Καμάρα, στην περιοχή των Δαφνών.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 12:00, καταγράφεται να κινείται πεζός προς επιχείρηση στον δρόμο Ηρακλείου-Μοιρών. Από εκεί επιβιβάστηκε σε ταξί και επέστρεψε στην κατοικία του στις Μαλάδες. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε το δικό του όχημα και επέστρεψε στο σημείο της αρχικής συνάντησης. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας και κατευθύνθηκε προς την Αγία Βαρβάρα.

Λίγο πριν την είσοδο στην περιοχή, κοντά σε πρατήριο καυσίμων, εγκατέλειψε το όχημα της 43χρονης.

Στις 13:13, κινήθηκε πεζός, κάλεσε εκ νέου ταξί και επέστρεψε στη Σταυρακιανή Καμάρα, όπου βρισκόταν το δικό του αυτοκίνητο. Επιβιβάστηκε σε αυτό και περίπου στις 14:00 αποχώρησε από το σημείο.

Τέσσερις ημέρες μετά, σήμερα, 22/04, στις 17:20, η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, φέροντας το θανατηφόρο τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η δολοφονία σημειώθηκε κοντά στο εκκλησάκι όπου είχαν συναντηθεί, γύρω στις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, ενώ στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του, μετακινώντας το όχημα και χρησιμοποιώντας εναλλάξ ταξί και το δικό του αυτοκίνητο.

Διαβάστε επίσης:

