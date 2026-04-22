Άγιος Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο Πάρκο Ασυρμάτου με μαχαιριά στην καρδιά – Σε εξέλιξη έρευνες

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) ένας άνδρας περίπου 25 ετών στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, φέροντας θανάσιμο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της καρδιάς, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αιμόφυρτος στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος, έπειτα από ενημέρωση που έλαβαν οι Αρχές περίπου στις 21:15 από αλλοδαπό που εντόπισε το θύμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στην περιοχή της καρδιάς, το οποίο αποδείχθηκε θανάσιμο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Έλληνα, ενώ είναι γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και μένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και την ταυτοποίηση του θύματος.

Παρέμβαση δημάρχου και ζητήματα ασφάλειας

Στο σημείο μετέβη και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο 25χρονος έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, κάνοντας λόγο για ένα τραγικό περιστατικό.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στον χώρο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, επισημαίνοντας πως το πάρκο έχει παραχωρηθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σε εργολάβο, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία ανάπλασης.

«Οι κάτοικοι έχουν δίκιο για το θέμα των καμερών, καθώς πρόκειται για περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας. Περιπολεί μια ομάδα ΔΙΑΣ, αλλά ο χώρος είναι συνολικής έκτασης 72 στρεμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του θύματος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 25χρονος να τραυματίστηκε σε διαφορετικό σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, όπου και εντοπίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

