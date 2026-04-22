search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 00:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.04.2026 23:10

Άγιος Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο Πάρκο Ασυρμάτου με μαχαιριά στην καρδιά – Σε εξέλιξη έρευνες

Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) ένας άνδρας περίπου 25 ετών στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, φέροντας θανάσιμο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή της καρδιάς, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αιμόφυρτος στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος, έπειτα από ενημέρωση που έλαβαν οι Αρχές περίπου στις 21:15 από αλλοδαπό που εντόπισε το θύμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στην περιοχή της καρδιάς, το οποίο αποδείχθηκε θανάσιμο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Έλληνα, ενώ είναι γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και μένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και την ταυτοποίηση του θύματος.

Παρέμβαση δημάρχου και ζητήματα ασφάλειας

Στο σημείο μετέβη και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο 25χρονος έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, κάνοντας λόγο για ένα τραγικό περιστατικό.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στον χώρο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, επισημαίνοντας πως το πάρκο έχει παραχωρηθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σε εργολάβο, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία ανάπλασης.

«Οι κάτοικοι έχουν δίκιο για το θέμα των καμερών, καθώς πρόκειται για περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας. Περιπολεί μια ομάδα ΔΙΑΣ, αλλά ο χώρος είναι συνολικής έκτασης 72 στρεμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του θύματος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 25χρονος να τραυματίστηκε σε διαφορετικό σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, όπου και εντοπίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

«Το Epaminondas έχει καταληφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις» – H ανακοίνωση της εταιρείας

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα – Θέλτα: Διακοπή 20΄ για καρδιακό επεισόδιο στην εξέδρα και αγωνία για τον τραυματισμό Γιαμάλ (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Χωρίς προθεσμία το Ιράν για τις προτάσεις των ΗΠΑ – Ο Τραμπ ζητά ενιαία απάντηση και παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου – Τι θέλει η Τεχεράνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού κατά Κοβέσι: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία κακώς δεν άσκησε ποινικές ευθύνες σε Έλληνες υπουργούς για τα Τέμπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος στην υπόθεση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, όλα δείχνουν γυναικοκτονία - Βρέθηκε νεκρή με τραύμα από όπλο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

