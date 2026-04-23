Ελευθερία Γιακουμάκη: Το χρονικό της γυναικοκτονίας στο Ηράκλειο – Είχε προσχεδιάσει το έγκλημα ο δράστης – Το GPS tracker και η εμμονή

Οι φόβοι όλων δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή βρέθηκε άγρια δολοφονημένη το απόγευμα της Πέμπτης, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι σχεδόν εξ επαφής.

Δράστης της γυναικοκτονίας είναι όπως όλα δείχνουν ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, που είχε λίγες ώρες πριν εντοπιστεί η Ελευθερία, βρεθεί νεκρός, έχοντας βάλει τέλος στη ζωή του με μια καραμπίνα.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο δράστης και αυτόχειρας είχε προμελετήσει το έγκλημα καθώς πήγε οπλισμένος στο ραντεβού ενω εικάζεται ότι την εκτέλεσε αμέσως μόλις συναντήθηκαν.

Την Κυριακή το πρωί πιστεύεται ότι τηλεφώνησε στην 43χρονη και της ζήτησε να συνάντηθούν με κάποιο πρόσχημα. Η Ελευθερία φεύγει βιαστικά από το σπίτι, παίρνοντας μόνο το κινητό της και αφήνοντας σημείωμα ότι δεν θα αργήσει να επιστρέψει. Λίγες ώρες αργότερα ο γιος της δηλώνει στην αστυνομία την εξαφάνισή της.

Την παρακολουθούσε

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από την οικογένεια, φίλους και γείτονες. Στο «κάδρο» μπαίνει από την πρώτη στιγμή ο 40χρονος πρώην σύντροφός της. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα που ζήλευε αφόρητα την Ελευθερία. Σύμφωνα με το Mega μάλιστα της είχε σκίσει και τα λάστιχα.

Μόλις λίγες ώρες πριν βάλει τέλος στη ζωή του, ο 40χρονος κατέθετε στις Αρχές πως ήταν ζευγάρι για έναν χρόνο με την 43χρονη και είχαν χωρίσει τους τελευταίους 2 μήνες. Όπως φέρεται να δήλωσε, «δεν γνωρίζω πού βρίσκεται, δεν έχουμε επικοινωνία», υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους είχε λήξει με πρωτοβουλία της ίδιας.

Σύμφωνα με το neakriti, άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού κάνουν λόγο για ένταση στη σχέση, καθώς ο 40χρονος φέρεται να ασκούσε πίεση στην 43χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο όχημά της, προκειμένου να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της.

Οι αντιφάσεις, οι μαρτυρίες για την εμμονή που είχε με την 43χρονη με την οποία είχαν χωρίσει τους τελευταίους 2 μήνες αλλά και οι κάμερες ασφαλείας που τον έχουν καταγράψει το πρωινό της Κυριακής στην περιοχή των Αθανάτων δείχνουν στις Αρχές τον 40χρονο πρώην σύντροφό της και αυτόχειρα ως τον δράστη της δολοφονίας.

Κυριακή: Η εκτέλεση

Όπως αναφέρει το cretalive ο 40χρονος συναντά και σκοτώνει την Ελευθερία, κρύβει-προφανώς-κάπου πρόχειρα το αυτοκίνητο και φεύγει με το μηχανάκι του από τον Άγιο Παντελεήμονα. Το σχέδιο ήταν να επιστρέψει στο σπίτι του, στις Μαλάδες, να πάρει το δικό του αυτοκίνητο, να γυρίσει στον τόπο του εγκλήματος και να εξαφανίσει το λευκό Honda μαζί με το πτώμα. Στην ταραχή του, όμως, πέφτει με το μηχανάκι και τραυματίζεται με εκδορές. Έτσι αναγκάζεται να περπατήσει μέχρι την καφετέρια οπότε ζητά να του καλέσουν ταξί και την οδική βοήθεια. Το σκέλος αυτό, κατά την ΕΛ.ΑΣ, ήταν αληθές. Πιθανολογείται ότι ο 40χρονος δεν έφερε κινητό μαζί του για να μην τον «προδώσει» λόγω στίγματος.

Λίγο πριν τις 12 επιβιβάζεται στο ταξί και τον πηγαίνει προς Μαλάδες. Χωρίς περιστροφές, επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του, μάρκας Smart, και επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, γύρω στη 1 παρά. Παρκάρει το δικό του αυτοκίνητο και κάθεται στη θέση του οδηγού στο λευκό Honda. Με την Ελευθερία νεκρή στο πίσω κάθισμα, κατευθύνεται στην Ηρακλείου-Μοιρών, προς Αγία Βαρβάρα. Γνωρίζει καλά τα μέρη του. Οδηγεί το αυτοκίνητο στο βάθος μιας ρεματιάς. Αφήνει την πόρτα ανοιχτή και φεύγει με τα πόδια. Φθάνει μέχρι το βενζινάδικο στην εθνική οδό, παίρνει ταξί, επιστρέφει για 2η φορά στον τόπο του εγκλήματος, γύρω στις 2 το μεσημέρι, παίρνει το αυτοκίνητο του και φεύγει, πιθανότατα μαζί με το κινητό του θύματος. Όλες αυτές οι ενέργειες αφορούν την Κυριακή της εξαφάνισης.

Δευτέρα: Η ανάκριση

Μεταμεσονύκτιες ώρες της Δευτέρας αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου χτυπούν την πόρτα του σπιτιού του 40χρονου πρώην συντρόφου. Μετά από σχέση ενός χρόνου, η Ελευθερία είχε ζητήσει να διακόψουν προ διμήνου. Περιγράφεται κτητικός και ζηλότυπος. Γίνεται έρευνα, δίνει κατάθεση και αποδίδει τις εκδορές στο ατύχημα που είχε με το μηχανάκι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης και του αυτοκινήτου της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για την Ελευθερία έχει σημάνει missing alert, η οικογένεια της επιμένει ότι η Ρίτσα δεν θα έφευγε ποτέ από το σπίτι χωρίς να επικοινωνήσει με τα τρία της παιδιά, τα οποία λάτρευε.

Οι αστυνομικοί ανακρίνουν τον 40χρονο, ο κλοιός μοιάζει να στενεύει. Φέρει αμυχές στο πρόσωπο και τα χέρια. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε τροχαίο με το μηχανάκι του.

Σύμφωνα με το creta24, ο 40χρονος δηλώνει στους αστυνομικούς ότι με την 43χρονη έχουν χωρίσει και ότι έχει προχωρήσει τη ζωή του. Ανέφερε μάλιστα πως τόσο η ίδια όσο και εκείνος έχουν νέους συντρόφους.

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς τι έκανε την 19η Απριλίου, ημέρα εξαφάνισης της 43χρονης, υποστήριξε πως ήταν βόλτα με τη μηχανή. Αφήνεται ελεύθερος με τους αστυνομικούς να σχεδιάζουν να τον καλέσουν για συμπληρωματική κατάθεση την Τρίτη.

Η κατάθεση που έδωσε η νέα σύντροφος του 39χρονου αποτέλεσε σημαντικό όπλο για τις διωκτικές Αρχές καθώς την ημέρα της δολοφονίας, όπως είπε η γυναίκα, ο άνδρας είχε δηλώσει πως δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ήθελε να μείνει σπίτι.

Τρίτη: Η αυτοκτονία

Το μεσημέρι της Τρίτης «σκάει» σαν βόμβα η είδηση ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφος εντοπίζεται νεκρός στο ξωκκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Αυτοκτονεί με μία κοντόκαννη καραμπίνα. Πολύ γρήγορα στον τόπο καταφθάνουν συγγενείς και φίλοι. Λέγεται ότι ο αδερφός του τον αναζητούσε και μάλιστα νωρίτερα είχε περάσει από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα, πιστεύοντας ότι ήταν εκεί για συμπληρωματική κατάθεση. Η αυτοκτονία του «παγώνει» και την οικογένεια της Ελευθερίας που αρχίζει να φοβάται ακόμα περισσότερο ότι της έχει κάνει κακό.

Στην κατάθεση που δίνει ο αδερφός του, στην Ασφάλεια Ηρακλείου, αποσυνδέει την περίπτωση της εξαφάνισης με την αυτοχειρία του 40χρονου, ενώ αποκαλύπτει ότι σε προγενέστερο χρόνο του είχε παραδώσει έναν φάκελο με γράμματα δικά του, στα οποία κατέγραφε σκέψεις, καταστάσεις και αναφερόταν στο παιδί του, το οποίο υπεραγαπούσε, στην 43χρονη αλλά και στο τι θα συμβεί αν αυτός δώσει τέλος στη ζωή του. Αποκαλύπτεται, επίσης, ότι ο 40χρονος είχε εκφράσει και στο παρελθόν την πρόθεση του να αυτοκτονήσει.

Τετάρτη: Το τραγικό τέλος

Οι έρευνες των Αρχών, συγγενών, συγχωριανών και εθελοντών συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση, μετά την αυτοκτονία του 40χρονου. Πού είναι η Ελευθερία; Εκπαιδευμένα σκυλιά «χτενίζουν» την περιοχή των Αθανάτων αλλά και την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Εντοπίζεται μία άδεια θήκη πιστολιού. Ψάχνουν όλοι. Παρόντες πάντα οι δύο γιοι της 43χρονης.

Και ενώ μεγάλο μέρος των ερευνών είχε επικεντρωθεί στην περιοχή των Αθανάτων, εν τέλει η απάντηση ήρθε από μία άλλη περιοχή όπου πέταξε μεσημβρινές ώρες το drone της Αστυνομίας. Τα βίντεο που έδειχναν τον 40χρονο να κινείται με τα πόδια προς βενζινάδικο, στην Ηρακλείου-Μοιρών, περίπου στο ύψος της διασταύρωσης του Άγιου Θωμά, επέβαλε αλλαγή κατεύθυνσης στο πεδίο των ερευνών. Έτσι, εντοπίστηκε το λευκό Honda στο βάθος μιας ποταμίδας. Σημείο που δεν προσεγγίζει κάποιος εκτός και αν είχε κάποια περιουσία εκεί.

Μέσα κείτονταν νεκρή, στο πίσω κάθισμα, η Ελευθερία. Ήταν γερμένη και καλύπτονταν από την κουκούλα του μπουφάν της….

«Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε»

Τα αδέλφια του 40χρονου αυτόχειρα και γυναικοκτόνου, ένιωσαν την ανάγκη να εκφραστούν δημόσια μέσα από γραπτή δήλωση τους.

Η κοινή δήλωση των τριών αδελφών του 40χρονου στο Cretalive.gr ανφέρει:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι. Να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη. Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος».

