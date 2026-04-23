Σοβαρές καταγγελίες για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Αμαρουσίου

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες λειτουργίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου φέρνουν στο φως γονείς και εκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας, περιγράφοντας μια εικόνα που, όπως λένε, δεν συνάδει με δομή ειδικής αγωγής, αλλά με εγκατάσταση εγκαταλελειμμένη και επικίνδυνη. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά από περιστατικά τραυματισμών μαθητών, με πιο χαρακτηριστικό εκείνο της πτώσης παιδιού από σπασμένη κούνια, που είχε ως αποτέλεσμα κάταγμα στη μύτη.

Το σχολείο στεγάζεται στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί, όπως καταγγέλλεται, το καθεστώς της φιλοξενίας. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τόσο από τη διεύθυνση όσο και από τον Σύλλογο Γονέων, οι όροι της σχέσης μεταξύ σχολείου και Ιδρύματος παραμένουν άγνωστοι. Σύμφωνα με τους γονείς, η ασάφεια αυτή λειτουργεί τελικά υπέρ του Δήμου, ο οποίος επικαλείται ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις ή συντήρηση, καθώς το κτίριο δεν του ανήκει.

Την ίδια ώρα, το πρόβλημα στέγασης φαίνεται να χρονίζει. Όπως επισημαίνεται, εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία δεν έχει βρεθεί κατάλληλο κτίριο στο Μαρούσι για να καλύψει τις ανάγκες τόσο του Ειδικού Δημοτικού όσο και του Νηπιαγωγείου, με αποτέλεσμα το σχολείο να λειτουργεί σε συνθήκες που απέχουν σημαντικά από τις προβλεπόμενες για την ειδική αγωγή.

Η εικόνα που περιγράφουν οι γονείς είναι αποκαλυπτική, για απουσία βασικών υποδομών, όπως ράμπες, ανελκυστήρας και τουαλέτες για ΑμεΑ, έλλειψη εξειδικευμένων χώρων όπως αίθουσες αισθητηριακής ολοκλήρωσης, αλλά και σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις, με φθαρμένα κουφώματα, τζάμια και παντζούρια σε κακή κατάσταση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον αύλειο χώρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται «απαράδεκτος». Χόρτα που, όπως αναφέρουν, τα παιδιά συχνά βάζουν στο στόμα, χαλίκια που αποτελούν κίνδυνο τόσο λόγω κατάποσης όσο και λόγω πτώσεων, αλλά και παιχνίδια φθαρμένα από την υγρασία και την έλλειψη συντήρησης συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν παραπέμπει σε ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Το ζήτημα της παιδικής χαράς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρά το γεγονός ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε δοθεί πιστοποίηση καταλληλότητας, λίγες εβδομάδες αργότερα σημειώθηκε το ατύχημα με την κούνια. Ακολούθησε επανέλεγχος, κατά τον οποίο αφαιρέθηκαν τέσσερις κούνιες και εκδόθηκε νέα πιστοποίηση. Ωστόσο, μέχρι και τα τέλη Μαρτίου 2026, οι κούνιες δεν έχουν αντικατασταθεί, αφήνοντας ουσιαστικά τον χώρο χωρίς βασικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με την Ένωση Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου, τα περιστατικά τραυματισμών δεν είναι μεμονωμένα, ενώ εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των ελέγχων και τη διαδικασία πιστοποίησης των εγκαταστάσεων.

Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Γονέων κάνει λόγο για επανειλημμένες παρεμβάσεις προς τον Δήμο για τη βελτίωση των συνθηκών, οι οποίες δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις. Όπως υποστηρίζεται, η απουσία συντήρησης και παρεμβάσεων έχει αφήσει τον χώρο σε κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

Στο σχολείο φοιτούν σήμερα 75 παιδιά, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τμήματα που φιλοξενούν έως και επτά μαθητές. Πρόκειται για παιδιά με αυξημένες ανάγκες υποστήριξης, για τα οποία οι κατάλληλες υποδομές δεν αποτελούν πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση εκπαίδευσης και καθημερινής λειτουργίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι γονείς μιλούν για ένα σχολείο που «ειδικό» είναι μόνο κατ’ όνομα, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες των παιδιών ούτε στις υποχρεώσεις της Πολιτείας. Το ζήτημα, όπως τονίζουν, δεν είναι απλώς διοικητικό, αλλά αφορά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των μαθητών – και, όπως λένε, δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Διαβάστε επίσης:

