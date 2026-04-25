Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Μεταξουργείο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Μεταξουργείο.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ένα κλιμακοφόρο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σωνιέρου, από το ύψος της Μαίζονος.

Ευρυτανία: Βρέθηκε χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (Photos)

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης – 15 προσαγωγές

«Σεισμολογικό μπαρμπούτι οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»: Αιχμηρή ανάρτηση Τσελέντη για Παπαδόπουλο



