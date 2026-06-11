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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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11.06.2026 07:36

Το πετρέλαιο ενισχύεται μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

11.06.2026 07:36
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Συνεχίζονται οι νευρικές διακυμάνσεις στην αγορά πετρελαίου στον απόηχο της ανταλλαγής πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις τιμές να κινούνται ανοδικά στις συναλλαγές της Πέμπτης (11.6.2026).

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται στα επίπεδα των 95 δολαρίων το βαρέλι ενώ είχαν υποχωρήσει στα 94 δολάρια ανά βαρέλι νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι ολοκλήρωσε τις τελευταίες επιθέσεις του στο Ιράν.

Αυτή η εξέλιξη ενίσχυσε τις ελπίδες ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να συνεχιστούν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέες επιθέσεις στο Ιράν, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι καθυστερεί τις συνομιλίες για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία. Το Ιράν φέρεται επίσης να απάντησε στοχεύοντας αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Αυτή η ένταση προκάλεσε έντονες διακυμάνσεις και στις τιμές του αργού WTI, το οποίο είχε υποχωρήσει στα 91 δολάρια το βαρέλι και πλέον διαπραγματεύεται στα 92 δολάρια με αύξηση άνω του 2%.

Η τελευταία κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε την άποψη ότι η εκεχειρία του Απριλίου έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, παρόλο που η μεγάλης κλίμακας εκστρατεία βομβαρδισμών που παρατηρήθηκε στην αρχή του πολέμου δεν κλιμακώθηκε περαιτέρω.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να περιορίζει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι περιορισμένοι όγκοι πετρελαίου εξακολουθούν να εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της EIA έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,2 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, διευρύνοντας την πτώση για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα ασκώντας πιέσεις στην αγορά.

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ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 09:42
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