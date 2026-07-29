Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί, παραμένουν τρεις αγνοούμενοι στο εμπορικό κέντρο που κατέρρευσε τμήμα του

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Στους 18 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 62 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ άλλοι τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται στο εμπορικό κέντρο όπου κατέρρευσε μέρος του, μετά από μετασεισμό που ακολούθησε μία ώρα έπειτα από τον κύριο σεισμό.

Από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί 4 άτομα νεκρά.

Περίπου 3.000 πελάτες απομακρύνθηκαν εγκαίρως προς τον χώρο στάθμευσης, προτού σημειωθεί έκρηξη αερίου σε άλλο τμήμα του συγκροτήματος, στο οποίο παρέμεναν εργαζόμενοι.

Στην κοντινή πόλη Γιατσουσίρο, η κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. Επτά εργαζόμενοι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια, ενώ άλλοι τέσσερις παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Σήμερα (29/7) σχεδόν 35.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα και 15.000 χωρίς νερό, ενώ σχεδόν 9.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

«Υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να περιμένουν να διασωθούν και πρόκειται για μάχη με τον χρόνο», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.

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