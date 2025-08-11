«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ κάνουν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Το νέο δίδυμο του Ανοιχτού Καναλιού μπαίνει δυναμικά στην αρένα του ανταγωνισμού, καθημερινά στην απογευματινή ζώνη. Η εκπομπή του ΟΡΕΝ θα έχει τον τίτλο «Καθαρές Κουβέντες» και -όπως όλα δείχνουν- θα παίρνει τη σκυτάλη από τον Θανάση Πάτρα και θα τη δίνει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΟΡΕΝ

«Νέα ενημερωτική πρόταση του OPEN από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Τα καθημερινά μας απογεύματα θα συνοδεύονται, πλέον, από «”Καθαρές Κουβέντες”.

Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα ενημερώνουν με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο για όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων και όσα σχεδιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Μισόλογα ακούγονται πολλά κάθε μέρα. Από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 15:45 έρχονται «Καθαρές Κουβέντες».

Με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Στο OΡΕΝ».

