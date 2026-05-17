Με ένα ιδαίτερα συμβολικό τρόπο έκλεισε η αντιπολεμική διαδήλωση της παγκρήτιας επιτροπής κατά των βάσεων στα Χανιά.

Οπως αναφέρει το zarpanews, μαθητές και μαθήτριες από την πόλη που συμμετείχαν στο συλαλλητήριο με τους γονείς τους, κρέμασαν στην περίφραξη της αεροπορικής βάσης 168 σχολικά σακίδια για τις νεκρές συμμαθήτριές τους στο Ιράν από βομβαρδισμό αμερικανοϊσραηλικών.

Με συνθήματα όπως “λευτεριά στην Παλαιστίνη” τα παιδιά έδωσαν το δικό τους μήνυμα και χρώμα στην μαζική αντιπολεμική κινητοποίηση που εξελίχθηκε ειρηνικά και χωρίς παρατράγουδα.

