MEDIA

Tο Ποντίκι Web

07.08.2025 08:39

Η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open

07.08.2025 08:39
alexandra_xatzigeorgiou
@Instagram

Μεγάλη αλλαγή για την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, η οποία μετά από 21 χρόνια αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 και «μετακομίζει» στο OPEN.

Η γνωστή δημοσιογράφος, που βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη  ανακοίνωσε μέσω Instagram, την αποχώρησή της από τον σταθμό που την ανέδειξε, ενώ λίγη ώρα αργότερα το OPEN εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή της στο δυναμικό του.

«Έπειτα από πολλά πολλά χρόνια στον ΑΝΤ1, ένας σημαντικός κύκλος ζωής και καριέρας ολοκληρώνεται. Από το 2000 (με ένα μικρό διάλειμμα) είχα την τιμή και τη χαρά να υπηρετήσω τη δημοσιογραφία μέσα από την τηλεόραση του ΑΝΤ1. Μεγάλωσα επαγγελματικά μέσα σε αυτό το κανάλι, έζησα δυνατές στιγμές, έμαθα, εξελίχθηκα ως προσωπικότητα, ξεπέρασα δυσκολίες και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους σε διαφορετικά πόστα. Νιώθω ευγνώμων για όσα μοιραστήκαμε!

Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος, με σεβασμό και συγκίνηση και ανοίγει ένας νέος με την ίδια αγάπη για τη δημοσιογραφία, με νέα ενέργεια και πολλές ιδέες. Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένους συναδέλφους, συνεργάτες και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος! Τέλος το ξύπνημα από τα αχάραγα! Ραντεβού τα απογεύματα… », έγραψε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην ανάρτησή της.

Η ανακοίνωση του OPEN

«Το OPEN υποδέχεται με χαρά την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, δημοσιογράφο με πολυετή εμπειρία, ευθύβολο λόγο, μαχητικότητα και ήθος. Επί 21 χρόνια εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, στο δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ενώ τη σεζόν 2024-2025 συμμετείχε στην παρουσίαση της ίδιας εκπομπής, δίπλα στον Γιώργο Παπαδάκη.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), όπου έχει διατελέσει επικεφαλής της ιστοσελίδας www.amna/macedonia.gr και ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθμό “Πρακτορείο FM 104,9” στη Θεσσαλονίκη.

Είναι πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Επιστημών – Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και Δημοσιογραφίας, ενώ κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους: στη Δημόσια και Γενική Διοίκηση και στη Σύγχρονη Δημοσιογραφία.

Το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο «Γιώργος Καραϊβάζ», ανέφερε η ανακοίνωση του OPEN.

