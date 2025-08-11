search
11.08.2025
11.08.2025

ΣΚΑΪ: «Exathlon» α λα «Survivor» – Κοντοζυγώνει η μετάβαση των παικτών στην Καραϊβική για τα γυρίσματα

11.08.2025 14:54
Ετοιμάζουν αποσκευές οι παίκτες -εννέα άνδρες και εννέα γυναίκες- του νέου αθλητικού τύπου ριάλιτι «Exathlon» του ΣΚΑΪ ώστε μετά τα μέσα Αυγούστου να ταξιδέψουν στην Καραϊβική για τα γυρίσματα της νέας πρότασης του σταθμού στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Αν και νέα παραγωγή για το κανάλι του Φαλήρου το «Exathlon», οι συμμετέχοντες είναι παλιοί γνώριμοι από το σκληροπυρηνικό «Survivor» προηγούμενων σεζόν. Εκτός εάν υπάρξουν εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής.

Έχουμε και λέμε:

Γιώργος Kόρομι  με θητεία στο «Survivor» του 2021 και στο «Survivor All star» του 2024.

Μάριος-Πρίαμος Ιωαννίδης με «προϋπηρεσία» στο «Survivor» του 2017 και στο «Survivor All Star» του 2023

Γιώργος Γκιουλέκας ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στο Survivor 2023-2024.

Νίνο – Ο πιο πρόσφατος νικητής του «Survivor»(2024), παγκόσμιος πρωταθλητής κωπηλασίας.

Ντάνιελ Νούρκα, φιναλίστ του «Survivor» 2023-2024.

Φάνης Μπολέτσης, εκ των αγαπημένων των των τηλεθεατών,  στο «Survivor» του 2024.

Γιωρίκας Πιλίδης. Ο πρωταθλητής πάλης και ολυμπιονίκης, έκανε την  πρώτη εμφάνιση στο «Survivor του 2022 και είχε πάρει μέρος και στο «Survivor All Star» του 2023.

Άρης Σοϊλέδης, ο πρώην ποδοσφαιριστής με την αξιοσημείωτη καριέρα, πήρε μέρος στο «Survivor» του 2022 στο οποίο ήταν φιναλίστ και συμμετείχε στο «Just the 2 of us» του 2023.

Στάθης Σχίζας. Ο νικητής του «Survivor» 2022, εμφανίζεται έτοιμος για μια νέα πρόκληση.

 Εύη Σαλταφερίδου – Από τη συγχρονισμένη κολύμβηση στους στίβους μάχης, με εμπειρία από δύο συμμετοχές στο «Survivor» του 2018 και το «Survivor All Star» του 2023.

Στέλλα Ανδρεάδου – Δημοσιογράφος με πάθος για το ποδόσφαιρο και την άμιλλα.

Καρολίνα-Ζακλίν Καλύβα – Η «μαχήτρια» στο «Survivor» 2021 και του «Survivor All Star» 2023 δηλώνει παρούσα και στο «Exathlon».

Δώρα Νικολή, με «ένσημα» από το «Survivor» του 2023- 2024

Βίκυ και Μαίρη Πετεινάρη. Οι  αδερφές που άφησαν το στίγμα τους στο «Survivor» 2024 θέλουν να γράψουν νέα σελίδα στην συγκεκριμένη τυπολογία προγραμμάτων.

Μαίη Εμμανουηλίδου.  Η κωπηλάτρια με διεθνείς διακρίσεις έφθασε τέταρτη στο «Survivor» του 2022.

Σταυρούλα Χρυσαειδή. Με θητεία στα «Survivor» και «Survivor All Star», των 2022 και 2023, αντιστοίχως.

Στεφανία Γκλάρα . Η εξπερ των πολεμικών τεχνών που πρωτοεμφανίστηκε στο «Survivor» του 2024 προθερμαίνεται για το «Exathlon».

exathlon_skai_new
