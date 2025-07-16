search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 17:35
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2025 12:10

ΣΚΑΪ: Το σπορτίφ ριάλιτι «Exathlon» ξαναπρογραμματίζεται (video)

16.07.2025 12:10
exathlon_skai_new

Πρόγραμμα «μπες-βγες» στο μενού του ΣΚΑΪ, το ιδιαίτερο ριάλιτι «Exathlon» ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον σταθμό, ότι θα το δούμε στο μενού της σεζόν 2025-2026.

Το ριάλιτι τηλεπαιχνίδι που απαιτεί η φυσική κατάσταση, η σωματική ρώμη  και οι αντοχές των παικτών να είναι σε υψηλό επίπεδο, ήταν να προβληθεί στο τέλος της σεζόν 2023-2024.  Μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή στη λογική του σταθμού  να συντηρηθεί «ζεστό» το κοινό του.

Στην πορεία άλλαξαν γνώμη στο κανάλι και είπαν να το εντάξουν στη σεζόν 2024-2025 με έναν προβληματισμό αν θα έπρεπε να προβληθεί στο πρώτο μισό της τηλεοπτικής περιόδου ή από Ιανουάριο κι έπειτα, σε συνάρτηση με τους -τότε- σχεδιασμούς για το «Survivor». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Το «Exathlon» λανσάρεται από τον ΣΚΑΪ ως «το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event με τις πιο θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες. Μόνο οι κορυφαίοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο. Οι πιο μαχητικοί παίκτες μπαίνουν στο EXATHLON για να αναμετρηθούν στα πιο δύσκολα και εντυπωσιακά αγωνίσματα με τους ανταγωνιστές και τον εαυτό τους. Οι προκλήσεις θα είναι αμέτρητες, οι αντοχές τους θα δοκιμαστούν. Όμως, όσοι είναι φτιαγμένοι από τη στόφα των πρωταθλητών, ξέρουν να επιβιώνουν και να μάχονται για την κυριαρχία».

Διαβάστε επίσης:

Βραβεία Emmy: Σάρωσαν τα «Severance», «The Penguin», «The Studio» και «The White Lotus» – Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες

Ρεπόρτερ «έσωσε» ταξιδιώτες που περίμεναν σε λάθος ουρά – «Στο άλλο καράβι, φύγετε» (Video)

ΗΠΑ: Υπέρ των δημόσιων ΜΜΕ η πλειονότητα των Αμερικανών – Προς ψήφιση νόμος που καταργεί τη χρηματοδότηση τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία – Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

nea_odos_logo_1 (1)
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε επίθεση στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη

exathlon_skai
MEDIA

ΣΚΑΪ: Πρεμιέρα Κυριακάτικα (31/8) για το «Exathlon» με DNA… «Survivor» (photos/video)

astynomia mpalkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Γυναίκα αστυνομικός της ΔΙΑΣ σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο παιδάκι (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 17:35
panigiri-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία – Το τραγικό συμβάν πίσω από την απόφαση

nea_odos_logo_1 (1)
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

ekklisia
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε επίθεση στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στη Μινεάπολη

1 / 3