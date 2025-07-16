ΣΚΑΪ: Το σπορτίφ ριάλιτι «Exathlon» ξαναπρογραμματίζεται (video)

Πρόγραμμα «μπες-βγες» στο μενού του ΣΚΑΪ, το ιδιαίτερο ριάλιτι «Exathlon» ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον σταθμό, ότι θα το δούμε στο μενού της σεζόν 2025-2026.

Το ριάλιτι τηλεπαιχνίδι που απαιτεί η φυσική κατάσταση, η σωματική ρώμη και οι αντοχές των παικτών να είναι σε υψηλό επίπεδο, ήταν να προβληθεί στο τέλος της σεζόν 2023-2024. Μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή στη λογική του σταθμού να συντηρηθεί «ζεστό» το κοινό του.

Στην πορεία άλλαξαν γνώμη στο κανάλι και είπαν να το εντάξουν στη σεζόν 2024-2025 με έναν προβληματισμό αν θα έπρεπε να προβληθεί στο πρώτο μισό της τηλεοπτικής περιόδου ή από Ιανουάριο κι έπειτα, σε συνάρτηση με τους -τότε- σχεδιασμούς για το «Survivor». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Το «Exathlon» λανσάρεται από τον ΣΚΑΪ ως «το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event με τις πιο θεαματικές και δυνατές δοκιμασίες. Μόνο οι κορυφαίοι έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο. Οι πιο μαχητικοί παίκτες μπαίνουν στο EXATHLON για να αναμετρηθούν στα πιο δύσκολα και εντυπωσιακά αγωνίσματα με τους ανταγωνιστές και τον εαυτό τους. Οι προκλήσεις θα είναι αμέτρητες, οι αντοχές τους θα δοκιμαστούν. Όμως, όσοι είναι φτιαγμένοι από τη στόφα των πρωταθλητών, ξέρουν να επιβιώνουν και να μάχονται για την κυριαρχία».

Διαβάστε επίσης:

Βραβεία Emmy: Σάρωσαν τα «Severance», «The Penguin», «The Studio» και «The White Lotus» – Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες

Ρεπόρτερ «έσωσε» ταξιδιώτες που περίμεναν σε λάθος ουρά – «Στο άλλο καράβι, φύγετε» (Video)

ΗΠΑ: Υπέρ των δημόσιων ΜΜΕ η πλειονότητα των Αμερικανών – Προς ψήφιση νόμος που καταργεί τη χρηματοδότηση τους