03.12.2024 17:27

Exathlon: Ο ΣΚΑΪ κάνει «προθέρμανση» για νέο ριάλιτι επιβίωσης – Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής επικρατέστερος για την παρουσίαση

skai

Ενεργοποιούνται στον Σκάι τα- συμφωνημένα- σχέδια για το σόου αθλητικών δεξιοτήτων αλλά και… τοξικότητας «Exathlon», στη θέση του αδιάφορου πλέον «Survivor» το οποίο ετοιμάζεται να περάσει άρον- άρον στην λήθη. Το νέο σόου αναμένεται να βγει στον αέρα από τις αρχές του χρόνου.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχουν δύο ομάδες διαγωνιζόμενων, τα μέλη των οποίων πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν εξαιρετική φυσική κατάσταση) οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους (και, έστω λίγο, «σκυλοτρώγονται»).

Σε κάθε επεισόδιο του προγράμματος το οποίο είναι γεμάτο αθλητικές δραστηριότητες και δοκιμασίες, τα ζευγάρια που θα παίρνουν θα πρέπει να επιδεικνύουν οξυδέρκεια και ευελιξία για να αντεπεξέλθουν και να επικρατήσουν των αντίπαλων (ζευγαριών).

Απαιτείται φυσική κατάσταση υψηλού επιπέδου

Τα μέλη των ομάδων επιλέγονται μέσα από συγκεκριμένα τεστ αθλημάτων και φυσικής κατάστασης διότι στο κύριο μέρος του προγράμματος θα καλούνται κάθε φορά να διασχίσουν ειδικά διαμορφωμένες πίστες που απαιτούν δεξιότητες και φυσική κατάσταση υψηλού επιπέδου.

Το «Exathlon» προφανώς και θα έχει παρουσιαστή. Τι σόι ριάλιτι σοου που σέβεται την υπόσταση του θα ήταν… Το σκεπτικό του προγράμματος ορίζει και τις προδιαγραφές του ρόλου. Θα πρέπει να είναι καταξιωμένος αθλητής ή έστω να έχει σπορτίφ προφίλ.

Κόσμος και κοσμάκης αξιολογείται σε οντισιόν που πραγματοποιούνται αυτή την εποχή και από ό,τι λέγεται υψηλά ποσοστά συγκεντρώνει, μέχρι τώρα, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής – μέλος της θρυλικής πρωταθλήτριας Ευρώπης του 2004, Γιούρκας Σεϊταρίδης.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απινιδωτές δια πάσαν νόσον…

kerkyra aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στις φλόγες τουρμπίνα αεροσκάφους που απογειώθηκε για Τσεχία – Αναγκαστική προσγείωση στο Άκτιο

auga-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θωμαΐδης για χημικές ουσίες στα αυγά: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – Εμφανίζονται και σε άλλα τρόφιμα

tempi_trains_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στον ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής – Δεν εντοπίστηκε εύφλεκτο υλικό στην εμπορική αμαξοστοιχία

adonis_2808_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Αυξήθηκε κατά 62,7% ο προϋπολογισμός για την Υγεία» – Τι είπε για τα τρία μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη (video)

