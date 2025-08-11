search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 15:17
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 13:00

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

11.08.2025 13:00
ant1_dikastis8

Αυγουστιάτικα περίπου 25 ηθοποιοί  έλαβαν θέσεις σε σχηματισμό στρογγυλής τραπέζης, κάποιοι με laptop, άλλοι με tamplets και άλλοι με πολυσέλιδα «πακέτα» διαλόγων  για την πρώτη ανάγνωση σεναρίου του νέο δικαστικού- κοινωνικού  θρίλερ «Ο δικαστής» του ΑΝΤ1, τα επεισόδια του οποίου αναμένονται να λάβουν θέση στο μενού του ΑΝΤ1+ τον Οκτώβριο.

Σε μεγάλο τηλεοπτικό πλατό, πραγματοποιήθηκε το πρώτο «ζέσταμα». Μέσα από τις σελίδες, οι ηθοποιοί «συναντήθηκαν» με τους ρόλους τους, και φώτισαν όλες τις πτυχές τους.

Οι χαρακτήρες, μέχρι τότε λέξεις στο χαρτί, ζωντάνευσαν. Απέκτησαν παλμό, φωνή και πρόσωπο.

Ο φωτογραφικός φακός, διακριτικά, ήταν εκεί και απαθανάτισε τις κινήσεις, τα βλέμματα, τις εκφράσεις  και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών οι οποίοι έδωσαν σάρκα και οστά στους ήρωες της σειράς και χάραξαν την πρώτη «διαδρομή» ενός συναρπαστικού ταξιδιού.

Ο επόμενος σταθμός θα είναι στους χώρους των γυρισμάτων. Εκεί, που θα ακουστεί το πρώτο «Γράφουμε» και ο φακός θα καταγράψει τα πάντα.

Με «αέρα» από τις ΗΠΑ και διεθνή διανομή σε περισσότερες από 10 χώρες (Αμερική, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Νότια Κορέα, Ινδία κ.α.) ο «Δικαστής», βασισμένος στο βραβευμένο «Your Honor» ετοιμάζεται με  προσαρμογή στα δικά μας «μέτρα» από τον Νίκο Απειρανθίτη με σύμβουλο σεναρίου τον Βασίλη Σπηλιόπουλο.

Βέβαια η αμερικανική σειρά «πηγάζει» από την αρχετυπική ισραηλινή σειρά «Kvodo».

Την σκηνοθεσία θα κάνει ο Κώστας Αναγνωστόπουλος με σύμβουλο τον Λευτέρη Χαρίτο.

Το πλαίσιο πλοκής των επεισοδίων είναι το εξής: Ένας άμεμπτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και το οργανωμένο έγκλημα όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα με τραγική κατάληξη και απρόσμενα «σκοτεινή» διάσταση. Ο δικαστής… χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του όταν μαθαίνει πως ο γιός του τραυμάτισε και εγκατέλειψε σε τροχαίο έναν νεαρό.

Ανακαλύπτει ότι το θύμα είναι γιος ενός επικίνδυνου και ισχυρού εγκληματία, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σοβαρά ηθικά διλήμματα και να πάρει δυσβάστακτες αποφάσεις, καλύπτοντας το έγκλημα του γιου του.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα σηκώσει το «βάρος» του κεντρικού ρόλου και μαζί του θα «χτίσουν» το «σύμπαν» του «Δικαστή» οι Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος

ΕΡΤNews: Το δίδυμο δημοσιογράφων στη νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή και το «φλερτ» για το δελτίο του Σαββατοκύριακου

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza reporter (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 6ος δημοσιογράφος νεκρός από ισραηλινή επίθεση – «Τρομοκράτες που προσποιούνται τους ρεπορτερ»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι λέει ότι οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει την αιματοχυσία

louna-park-vretania-atixima
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε λούνα παρκ στη Βρετανία: Επιβάτες παιχνιδιού κρεμόντουσαν ανάποδα επί 20 λεπτά

exathlon_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Exathlon» α λα «Survivor» – Κοντοζυγώνει η μετάβαση των παικτών στην Καραϊβική για τα γυρίσματα

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε 10 Περιφέρειες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 15:16
gaza reporter (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 6ος δημοσιογράφος νεκρός από ισραηλινή επίθεση – «Τρομοκράτες που προσποιούνται τους ρεπορτερ»

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι λέει ότι οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει την αιματοχυσία

louna-park-vretania-atixima
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε λούνα παρκ στη Βρετανία: Επιβάτες παιχνιδιού κρεμόντουσαν ανάποδα επί 20 λεπτά

1 / 3