ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

Αυγουστιάτικα περίπου 25 ηθοποιοί έλαβαν θέσεις σε σχηματισμό στρογγυλής τραπέζης, κάποιοι με laptop, άλλοι με tamplets και άλλοι με πολυσέλιδα «πακέτα» διαλόγων για την πρώτη ανάγνωση σεναρίου του νέο δικαστικού- κοινωνικού θρίλερ «Ο δικαστής» του ΑΝΤ1, τα επεισόδια του οποίου αναμένονται να λάβουν θέση στο μενού του ΑΝΤ1+ τον Οκτώβριο.

Σε μεγάλο τηλεοπτικό πλατό, πραγματοποιήθηκε το πρώτο «ζέσταμα». Μέσα από τις σελίδες, οι ηθοποιοί «συναντήθηκαν» με τους ρόλους τους, και φώτισαν όλες τις πτυχές τους.

Οι χαρακτήρες, μέχρι τότε λέξεις στο χαρτί, ζωντάνευσαν. Απέκτησαν παλμό, φωνή και πρόσωπο.

Ο φωτογραφικός φακός, διακριτικά, ήταν εκεί και απαθανάτισε τις κινήσεις, τα βλέμματα, τις εκφράσεις και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών οι οποίοι έδωσαν σάρκα και οστά στους ήρωες της σειράς και χάραξαν την πρώτη «διαδρομή» ενός συναρπαστικού ταξιδιού.

Ο επόμενος σταθμός θα είναι στους χώρους των γυρισμάτων. Εκεί, που θα ακουστεί το πρώτο «Γράφουμε» και ο φακός θα καταγράψει τα πάντα.

Με «αέρα» από τις ΗΠΑ και διεθνή διανομή σε περισσότερες από 10 χώρες (Αμερική, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Νότια Κορέα, Ινδία κ.α.) ο «Δικαστής», βασισμένος στο βραβευμένο «Your Honor» ετοιμάζεται με προσαρμογή στα δικά μας «μέτρα» από τον Νίκο Απειρανθίτη με σύμβουλο σεναρίου τον Βασίλη Σπηλιόπουλο.

Βέβαια η αμερικανική σειρά «πηγάζει» από την αρχετυπική ισραηλινή σειρά «Kvodo».

Την σκηνοθεσία θα κάνει ο Κώστας Αναγνωστόπουλος με σύμβουλο τον Λευτέρη Χαρίτο.

Το πλαίσιο πλοκής των επεισοδίων είναι το εξής: Ένας άμεμπτος δικαστής έρχεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και το οργανωμένο έγκλημα όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα με τραγική κατάληξη και απρόσμενα «σκοτεινή» διάσταση. Ο δικαστής… χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του όταν μαθαίνει πως ο γιός του τραυμάτισε και εγκατέλειψε σε τροχαίο έναν νεαρό.

Ανακαλύπτει ότι το θύμα είναι γιος ενός επικίνδυνου και ισχυρού εγκληματία, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σοβαρά ηθικά διλήμματα και να πάρει δυσβάστακτες αποφάσεις, καλύπτοντας το έγκλημα του γιου του.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα σηκώσει το «βάρος» του κεντρικού ρόλου και μαζί του θα «χτίσουν» το «σύμπαν» του «Δικαστή» οι Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πολύδωρος Βογιατζής, Γιάννης Σύριος, Πουλοπούλου Άλκηστις, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος

ΕΡΤNews: Το δίδυμο δημοσιογράφων στη νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή και το «φλερτ» για το δελτίο του Σαββατοκύριακου

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού