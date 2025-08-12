search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 10:48
12.08.2025 09:17

Ο κύβος ερρίφθη για την «μάχη» στο «φιλέτο» της τηλεθέασης

12.08.2025 09:17
Είναι καθιερωμένη, χρόνια τώρα μια «συμφωνία κυρίων» ώστε τα βαριά χαρτιά τηλεθέασης των καναλιών να έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης προβολής επεισοδίων και προγραμματισμό στις 21.00, στο prime time δηλαδή.

Είναι η στιγμή κατά την οποία και επισήμως η εκάστοτε τηλεοπτική σεζόν εισέρχεται στο κύριο μέρος της.

Για μια ακόμη φορά ήρθαν σε συνεννόηση οι Alpha, Mega, ΑΝΤ1 και Star. Ο ΣΚΑΪ εκτός απροόπτου θα κινηθεί ανεξάρτητα – συνήθως νωρίτερα από τον ανταγωνισμό- όπως έχει συμβεί στο παρελθόν.

Περίπου 10 ημέρες ύστερα από την έναρξη της σχολικής χρονιά, για να έχουν μαζευτεί και οι τελευταίοι των διακοπών, οι τέσσερις συμφώνησαν να κάνουν πρεμιέρες οι σειρές ελληνικής μυθοπλασίας – με κλιμάκωση στις επόμενες ημέρες.

Ο κύβος ερρίφθη για τις 22 Σεπτεμβρίου και εκτος απροοπτου εκείνο το  βράδυ θα κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτα επεισόδια των σειρών «Άγιος έρωτας» και το εξοχικό ριάλιτι βουκολικών χαρακτηριστικών «Η φάρμα».

Παρούσα και η «Γη της ελιάς» με μια πιθανότητα, το longplay επεισόδιο της σειράς, να προβληθεί το προηγούμενο βράδυ (της Κυριακής 21/9), κάτι που έχει καθιερώσει το Mega από τον πρώτο κύκλο επεισοδίων.

