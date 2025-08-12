search
12.08.2025 09:02

Χάρι και Μέγκαν υπέγραψαν νέο, «πιο χαλαρό» συμβόλαιο με το Netflix

12.08.2025 09:02
meghan harry 765- new

Ένα νέο συμβόλαιο, όχι τόσο αυστηρό όσο το πρώτο, υπέγραψαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ με το Netflix,  διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι οι Σάσεξ και το Netflix πρόκειται να χωρίσουν εντελώς τις συνεργασίες τους.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι επεκτείνουν τη συμφωνία τους για ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές με την πλατφόρμα.

Πρόκειται, σύμφωνα με το BBC, για μια «πολυετής συμφωνία πρώτης ματιάς», η οποία θα έδινε στο Netflix την πρώτη επιλογή σε προτάσεις από την εταιρεία παραγωγής Archewell του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν,  χωρίς να προβλέπει την αποκλειστικότητα που είχε η προηγούμενη.

Σε δήλωσή της, Δούκισσα του Σάσεξ είπε ότι αυτή και ο Χάρι εμπνεύστηκαν από τη συνεργασία με το Netflix για να «δημιουργήσουν στοχαστικό περιεχόμενο σε όλα τα είδη που έχει παγκόσμια απήχηση και τιμά το κοινό μας όραμα».

Ακόμα δεν έχει γνωστό για πόσα χρόνια πρόκειται να διαρκέσει η συμφωνία, ή το οικονομικό της μέγεθος.

Η προηγούμενη συμφωνία, που ξεκίνησε το 2020, πιστεύεται ότι είχε αξία περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια (75 εκατομμύρια λίρες).

Η διευθύντρια περιεχομένου του Netflix, Μπέλα Μπατζάρια, δήλωσε: «Ο Χάρι και η Μέγκαν είναι επιδραστικές φωνές, οι ιστορίες των οποίων αγγίζουν κοινό σε όλο τον κόσμο. Το Harry & Meghan έδωσε μια προσωπική ματιά στη ζωή τους και έγινε γρήγορα μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές ντοκιμαντέρ μας».

«Πατώνει» το σόου μαγειρικής της Μέγκαν – Τα επόμενα βήματα 

Η ανακοίνωση της νέας συμφωνίας έρχεται μετά το «αποτυχημένο» εγχείρημα της Μέγκαν Μαρκλ να εμφανιστεί ως άλλη λίγο Μάρθα Στιούαρτ, μέσα από ένα σόου μαγειρικής και ευζή. 

Ο πρώτος κύκλος της εκπομπής μαγειρικής “With Love, Meghan” στον οποίο η Δούκισσα μαγείρευε υγιεινά μαζί με διασημότητες, συγκέντρωσε 5,3 εκατ. θεάσεις, αλλά δεν βρέθηκε ούτε στις 300 πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου θα προβληθεί στα τέλη του μήνα και τα Χριστούγεννα θα προβληθεί ειδικό εορταστικό επεισόδιο.

Αντίθετα, το ντοκιμαντέρ “Harry & Meghan”, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2022 και παρουσίαζε την αποχώρησή τους από τα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας, είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση, με 23,4 εκατ. θεάσεις.

Αργότερα μέσα στο έτος αναμένεται να προβληθεί στο Netflix η παραγωγή «Masaka Kids, A Rhythm Within», με τον Χάρι και τη Μέγκαν σε ρόλο παραγωγών.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία ενός ορφανοτροφείου στην Ουγκάντα, που λειτουργεί ως εστία ελπίδας σε μια περιοχή όπου εξακολουθούν να υπάρχουν οι σκιές της κρίσης HIV/Aids.

