Πεζεσκιάν: Ο Τραμπ δεν έχει κανένα δικαίωμα να στερήσει το Ιράν από τα πυρηνικά του δικαιώματα

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κανένα δικαίωμα να στερήσει το Ιράν από τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στο ιρανικό πρακτορείο ISNA την Κυριακή, ενώ μαίνεται ο πόλεμος Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για το πυρηνικό ζήτημα.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να ασκήσει τα πυρηνικά του δικαιώματα, αλλά δεν αναφέρει για ποιο έγκλημα. Ποιος είναι αυτός για να στερήσει ένα έθνος από τα δικαιώματά του;», ανέφερε ο ιρανός πρόεδρος.

