Καμάλα Χάρις: «Ο Νετανιάχου έσυρε τον Τραμπ σε έναν πόλεμο με το Ιράν» – «Αντιπερισπασμός από τα αρχεία Έπσταϊν»

Η πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις επέκρινε την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο Δείπνο Κληρονομιάς της Γυναικείας Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος του Μίσιγκαν, που πραγματοποιήθηκε στο Huntington Place στο Ντιτρόιτ.

Απευθυνόμενη σε περίπου 300 παρευρισκόμενους στην εκδήλωση το Σάββατο, η Χάρις υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός του «Ισραήλ», Μπενιαμίν Νετανιάχου, επηρέασε τον Τραμπ να εμπλακεί στη σύγκρουση, την οποία χαρακτήρισε ανεπιθύμητη από τον αμερικανικό λαό. Η Χάρις δήλωσε ρητά ότι ο Τραμπ «μπήκε σε έναν πόλεμο — και σύρθηκε σε αυτόν από τον Μπίμπι Νετανιάχου, ας είμαστε ξεκάθαροι — έναν πόλεμο που ο αμερικανικός λαός δεν ήθελε».

Former US Vice President Kamala Harris said that Trump started the war against Iran to serve as a diversionary tactic from the Epstein files.



Τόνισε ότι η εμπλοκή αυτή έθεσε σε κίνδυνο τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και συνέβαλε σε ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της μέσης τιμής της βενζίνης στα 4,06 δολάρια ανά γαλόνι.

Η πρώην αντιπρόεδρος χαρακτήρισε επίσης τα στρατιωτικά πλήγματα ως μια τακτική αποπροσανατολισμού, αποκαλώντας τα «αδύναμη προσπάθεια του Τραμπ να αποσπάσει την προσοχή από τα αρχεία Έπσταϊν».

Παρουσίασε τον πρόεδρο ως «έναν ανασφαλή άνθρωπο» που επιδιώκει να προβάλλει ισχύ μέσω της επιλεκτικής χρήσης της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης.

Η Χάρις επέκτεινε την κριτική της και στην τρέχουσα κυβέρνηση, δηλώνοντας: «Έχουμε να κάνουμε με την πιο διεφθαρμένη, αναίσθητη και ανίκανη προεδρική διοίκηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι συμπεριφέρεται σαν «αρχηγός μαφίας», μιμούμενη την υποτιθέμενη προσέγγισή του στις διεθνείς σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι θα μοίραζε την παγκόσμια επιρροή μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, κρατώντας το Δυτικό Ημισφαίριο για τον εαυτό του.

Το δείπνο, στο οποίο συμμετείχε επίσης ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ Κόρι Μπούκερ (Δημοκρατικός–Νιου Τζέρσεϊ), ο οποίος καταδίκασε τη σύγκρουση, πραγματοποιήθηκε εν μέσω συνεχιζόμενου σχεδιασμού των Δημοκρατικών για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 και εικασιών σχετικά με μελλοντικές προεδρικές αναμετρήσεις.

