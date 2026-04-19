ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 08:55
Αλάσκα: Αρκούδα τραυμάτισε αμερικανούς στρατιώτες

Δύο αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από επίθεση καφέ αρκούδας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την Anchorage Daily News, οι στρατιώτες ανήκαν στην 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έκανε «εκπαίδευση προσανατολισμού εδάφους», κοντά στη βάση Joint Base Elmendorf-Richardson.

Αξιωματούχοι της πολιτείας για την άγρια ζωή δήλωσαν ότι η επίθεση της αρκούδας φαίνεται να ήταν αμυντική, από ζώο που είχε πρόσφατα βγει από τη χειμερία νάρκη.

Προσωπικό του Τμήματος Αλιείας και Θήρας της Αλάσκας συνέλεξε στοιχεία από το σημείο, προκειμένου να μάθει περισσότερα για την αρκούδα, όπως το είδος και το φύλο της, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

«Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές της βάσης και τους τοπικούς αξιωματούχους άγριας ζωής για να συγκεντρώσουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλου του προσωπικού στην περιοχή», ανέφερε η 11η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το ABC News.

Σοβαρά τραυματισμένοι οι στρατιώτες

Το ABC News, επικαλούμενο εκπρόσωπο της 11ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, τον αντισυνταγματάρχη Jo Nederhoed, ανέφερε ότι οι δύο στρατιώτες, που τραυματίστηκαν σοβαρά, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στο Άνκορατζ.

«Ελπίζουμε και οι δύο να έχουν πλήρη και ταχεία ανάρρωση και οι σκέψεις μας είναι μαζί τους αυτή τη δύσκολη στιγμή», δήλωσε η περιφερειακή επόπτρια του Τμήματος Αλιείας και Θήρας, Cyndi Wardlow, σύμφωνα με την Anchorage Daily News. «Σε αυτή την περίπτωση, το ότι είχαν μαζί τους σπρέι για αρκούδες μπορεί να τους έσωσε τη ζωή», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς ανατολάς – H «χρυσή ευκαιρία» του Κιμ Γιονγκ Ουν

Άνοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία – Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Μέση Ανατολή: Πόλεμος (νεύρων) τρεις μέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας – «Είμαστε ακόμη μακριά από την επίτευξη συμφωνίας», δηλώνει η Τεχεράνη

arkouda new
ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Αρκούδα τραυμάτισε αμερικανούς στρατιώτες

marw_kontou
LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της – Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

kim new
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς ανατολάς – H «χρυσή ευκαιρία» του Κιμ Γιονγκ Ουν

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στα μετρητά για τα ενοίκια από την 1η Οκτωβρίου 2026

rumen_raven
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία – Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lazaridis1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

house country
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

