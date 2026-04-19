search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.04.2026 11:14

Σε ύφεση η φωτιά στην Αχαϊα

19.04.2026 11:14
pyrosvestiki_2307_1920-1080_new

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή ‘Αμπελος της Αιγιάλειας, στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά. Επίσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή.

Συνελήφθη 51χρονος

Στη σύλληψη ενός 51χρονου για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Αμπέλου και Ποροβίτσας κοντά στην Αιγείρα Αχαΐας, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε γεωργικές εργασίες, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με την προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικίες, ωστόσο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αμπέλου Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Ακράτα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας AχαΐαςΑν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω_Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς Ακράτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται σε αυτό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
petrounias 654- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

karabina_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

arnaoutoglou
LIFESTYLE

xristidou_manesis
MEDIA

aerodromio_elvenizelos_3009_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lazaridis1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

house country
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
CUCINA POVERA

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3