Σε ύφεση η φωτιά στην Αχαϊα

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή ‘Αμπελος της Αιγιάλειας, στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά. Επίσης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή.

Συνελήφθη 51χρονος

Στη σύλληψη ενός 51χρονου για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Αμπέλου και Ποροβίτσας κοντά στην Αιγείρα Αχαΐας, προχώρησαν οι Αρχές.

Ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε γεωργικές εργασίες, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με την προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικίες, ωστόσο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αμπέλου Αχαΐας να απομακρυνθούν προς Ακράτα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άμπελος της Περιφερειακής Ενότητας AχαΐαςΑν βρίσκεστε στην περιοχή Άνω_Πορόβιτσα απομακρυνθείτε προς Ακράτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται σε αυτό.

