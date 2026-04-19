Κεφαλονιά: Πρόσωπο «κλειδί» ο 66χρονος που της έστειλε χρήματα – Νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, στην Κεφαλονιά, προανήγγειλε ο νομικός παραστάτης της οικογένειας της, τονίζοντας ότι δεν αποκλείεται η ανάκριση -που βρίσκεται σε εξέλιξη- να φέρει στο φως νέα δεδομένα.

«Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Δρακουλόγκωνας, επισημαίνοντας πως «θα λάμψει η αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Ο δικηγόρος εστίασε στη βαρύτητα των τοξικολογικών εξετάσεων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι από μόνες τους δεν θα λύσουν κάθε απορία γύρω από το συμβάν. «Σε μεγάλο βαθμό, προφανώς, θα φωτίσουν πτυχές της τραγωδίας, αλλά όχι απόλυτα», επισήμανε.

Τα εικοσιτετράωρα πριν την τραγωδία

Ο κ. Δραγκουλόγκωνας έκανε ειδική μνεία στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε της άδικης κατάληξης της νεαρής κοπέλας, τονίζοντας την ανάγκη εκτεταμένων ερευνών των συνθηκών που οδήγησαν στο περιστατικό. «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω οι προηγούμενες ώρες ή ακόμη και ημέρες, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και με ποιους όρους και προϋποθέσεις», είπε με νόημα.

Σε δηλώσεις του στην τηλεοπτική εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», άφησε αιχμές και για άλλα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση, είτε με φυσική παρουσία είτε επικοινωνιακά. «Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που κινούνται στον χώρο ή έχουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τα συγκεκριμένα άτομα», ανέφερε, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του ως προς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τι είπε για τους γιατρούς του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία της Μυρτώς, ο δικηγόρος μετέφερε την ενημέρωση που είχε από τη μητέρα της, επιβεβαιώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε παρουσία ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο όπου κατέληξε η 19χρονη. «Η μητέρα μού επιβεβαίωσε ότι ήταν όλοι στις θέσεις τους, γιατροί και εργαζόμενοι, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το περιστατικό», είπε, επιβεβαιώνοντας τους γιατρούς.

Να σημειωθεί ότι με ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδη, είχε περιγράψει τι συνέβη τα τελευταία λεπτά πριν καταλήξει η ανήλικη, την οποία είχαν εγκαταλείψει οι τρεις κατηγορούμενοι σε μια πλατεία στο Αργοστόλι.

«Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες (ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κλειδί» τα μηνύματα με τον 66χρονο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο 66χρονος άνδρας, που έστειλε στη Μυρτώ 220 ευρώ μέσω Iris, το μοιραίο βράδυ.

Ο 66χρονος από την Πρέβεζα, πρώην σύμβουλος επιχειρήσεων, είχε ανταλλάξει μήνυμα με την 19χρονη. Μάλιστα, φαίνεται να είναι ο τελευταίος που μίλησε με τη Μυρτώ μέσω βιντεοκλήσης.

66χρονος: Μυρτώ σε λένε;

Μυρτώ: Ναι.

66χρονος: Στα έστειλα. Πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιεις για να χαλαρώσεις. Εάν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα.

«Η Μυρτώ μού είπε ότι δεν είχε καθόλου χρήματα μαζί της, ότι δεν είχε πού να πάει και ότι για πρώτη φορά θα μείνει στα παγκάκια. Τότε της πρότεινα να της στείλω χρήματα προκειμένου να διανυκτερεύσει σε κάποιο ξενοδοχείο έτσι ώστε να είναι ασφαλής και την επόμενη μέρα να σκεφτεί με ψυχραιμία τι θα κάνει», ισχυρίστηκε.

Ένα λεπτό αργότερα ο 66χρονος στέλνει νέο μήνυμα στη Μυρτώ:

66χρονος: Εάν θέλεις μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Εάν θες Αθήνα, θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπίτι μου να μείνεις μόνη σου για όσο θελήσεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά.

Μυρτώ: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αλήθεια. Νιώθω αλήθεια πολύ άσχημα, ψάχνω για ξενοδοχείο να μείνω τώρα και όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε.

Η τελευταία επικοινωνία φέρεται να καταγράφηκε στις 04:02, με τη 19χρονη να βρίσκεται ξαπλωμένη. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε ξαφνικά:

«Βρίσκονταν σε δωμάτιο ξαπλωμένη και σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη βιντεοκλήση που είχαμε. Η τελευταία λέξη που άκουσα ήταν η λέξη …».

Λίγο πριν η Μυρτώ καταρρεύσει αλλά και μετά, ο 66χρονος μιλά με τον 23χρονο.

«Μου ανέφερε ότι είχε μεταφερθεί η κοπέλα στο νοσοκομείο και είχε μείνει στο δωμάτιο αυτός έχοντας στα χέρια του το κινητό τηλέφωνό της και με ρώτησε τι να το κάνει».

Στις 13:00 το μεσημέρι ο 66χρονος στέλνει μήνυμα στον 23χρονο. Ρωτά εάν έχει κάποιο νέο από την Μυρτώ. Μετά από 1,5 ώρα, ο 23χρονος απαντά πως το κορίτσι πέθανε.

Συγκέντρωση και πορεία κατά των ναρκωτικών στο Αργοστόλι

Στο μεταξύ, συγκέντρωση κατά των ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε, χθες το απόγευμα, στο Αργοστόλι, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ναυτικών «Νίκος Καββαδίας».

Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν σαφές: η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη απέναντι σε ένα πρόβλημα που αγγίζει τη ζωή των παιδιών και το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας.

Την πρωτοβουλία ενίσχυσαν με τη συμμετοχή τους το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης, ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Δήμους Κεφαλονιάς, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο π. Ξενοφώντας Ζαρκαδας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις των ναρκωτικών στην κοινωνία, στις οικογένειες και ιδιαίτερα στη ζωή των παιδιών και των νέων ανθρώπων.

