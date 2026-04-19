Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από φωτιά, δίπλα σε μια καραμπίνα

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός άνδρα που βρέθηκε νεκρός, μετά από φωτιά στο σπίτι του, στην Πάτρα.

Η φωτιά, που κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία, εκδηλώθηκε, στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Επί τόπου στο σημείο έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο του σπιτιού τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το tempo24.news, δίπλα του βρέθηκε μια κυνηγετική καραμπίνα.

Οι ανακριτικές αρχές, που έχουν διατάξει νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του, χωρίς να αποκλείεται ωστόσο και το ατύχημα.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε – Τρεις συλλήψεις

Καιρός: Με άνοδο της θερμοκρασίας η επιστροφή στα σχολεία – Ανοιξιάτικος σήμερα

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Επιταγή-ανάσα για 300.000 δικαιούχους



