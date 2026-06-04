Αναστάτωση προκλήθηκε στη συνοικία της Νεάπολη Λάρισας, όταν μία ιδιοκτήτρια αυτοκινήτου εντόπισε φίδι μέσα στο χώρο του κινητήρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το onlarissa.gr, η γυναίκα άκουσε ήχους από το όχημά της και, όταν άνοιξε το καπό, διαπίστωσε ότι ένα φίδι είχε φωλιάσει στο εσωτερικό της μηχανής.

Άμεσα κάλεσε την Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο σε σύντομο χρόνο.

Πυροσβέστης που επιχείρησε στο σημείο κατάφερε να απομακρύνει με ψυχραιμία το ερπετό, το οποίο ήταν ακίνδυνο, όπως αναφέρεται, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – «Την κλωτσούσε έγκυο και την έδερνε από τα 17»

Καμένα Βούρλα: Μεγάλη χασισοφυτεία με πάνω από 1.300 δενδρύλλια, μία σύλληψη (photos)

Καλάβρυτα – Τραγωδία για ζευγάρι τουριστών: Πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και ξεψύχησε ο ίδιος