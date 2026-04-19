Τραυματισμός 17χρονης στην Κοζάνη: Αυτεπάγγελτη μήνυση σε βάρος 20χρονου – Στο μικροσκόπιο το βιντεοληπτικό υλικό

Αυτεπάγγελτη μήνυση σχηματίστηκε σε βάρος 20χρονου, ο οποίος φέρεται να έσπρωξε 17χρονη μαθήτρια από την Κοζάνη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Κοζάνης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Σε σταθερή κατάσταση η 17χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι

Η 17χρονη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Η νεαρή κοπέλα έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, αιμάτωμα και ρήξη τυμπάνου. Η ανήλικη, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης, διασκέδαζε με φίλους, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής του Πάσχα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: Είτε πρόκειται για πτώση είτε για σπρώξιμο από άλλο άτομο. Αρχικά μεταφέρθηκε σε κατάσταση σύγχυσης στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βιντεοληπτικό υλικό

Οι Αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, ενώ αρκετοί μάρτυρες έχουν καταθέσει, όπως και οι γονείς της 17χρονης μαθήτριας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 20 χρόνος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και να την έσπρωξε. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και στην προανακριτική διαδικασία, ενώ αναμένεται και η κατάθεση της νεαρής, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της.

