Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός η φωτιά σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα – Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Σε εμπρησμό οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε σε ΙΧ τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η οποία έχει αναλάβει και την έρευνα, περίπου στις 02:10 άγνωστοι έριξαν φιάλες υγραερίου μέσα στο ΙΧ επί της οδού Πέτρου Συνδίκα και το πυρπόλησαν. Στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Όπως σημειώνει το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
