Η «ατζέντα της ΔΕΘ» και το προεκλογικό άρωμα του φθινοπώρου

Όλα τα βλέμματα της οικονομικής και επιχειρηματικής σκηνής στρέφονται πλέον στον Σεπτέμβριο και το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει από τη ΔΕΘ τη νέα αρχιτεκτονική της φορολογικής κλίμακας, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο σήμα στήριξης στη μεσαία τάξη. Ωστόσο, για τους έμπειρους αναλυτές, το μπαράζ αυτό των παροχών δεν ερμηνεύεται απλώς ως δημοσιονομική διαχείριση, αλλά ως ο προθάλαμος για τις κάλπες.

Η νέα αρχιτεκτονική της κλίμακας

Ο κεντρικός πυλώνας της μεταρρύθμισης που θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη είναι η αναμόρφωση των συντελεστών για τα μεσαία εισοδήματα (20.000 – 40.000 ευρώ). Το σχέδιο προβλέπει μια πιο ομαλή διαβάθμιση των κλιμακίων και την τιμαριθμική προσαρμογή του αφορολογήτου ορίου. Στόχος είναι οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών να μην «εξανεμίζονται» από την εφορία, αλλά να παραμένουν στην τσέπη του πολίτη, ενισχύοντας την αγοραστική του δύναμη.

Το τέλος των ασφαλιστικών βαρών και του Τέλους Επιτηδεύματος

Η «ατζέντα της ΔΕΘ» περιλαμβάνει δύο ακόμη κρίσιμες παρεμβάσεις:

Μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών: Σχεδιάζεται μια νέα περαιτέρω μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, προσφέροντας άμεση τόνωση στο καθαρό εισόδημα των μισθωτών. Κατάργηση Τέλους Επιτηδεύματος: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η πλήρης κατάργηση αυτού του φόρου αποτελεί το «κλειδί» για την τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Το «διαβατήριο» για τις πρόωρες κάλπες

Η έντονη φημολογία για εκλογές το φθινόπωρο του 2026 δεν είναι τυχαία. Ο συνδυασμός των μόνιμων φοροελαφρύνσεων με την επίσπευση των πληρωμών του Market Pass και των κοινωνικών προγραμμάτων (όπως οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»), δημιουργεί το ιδανικό επικοινωνιακό «παράθυρο ευκαιρίας». Η κυβέρνηση φαίνεται να επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει το θετικό κλίμα που δημιουργούν οι παροχές, ζητώντας ανανεωμένη λαϊκή εντολή πριν οι διεθνείς οικονομικές πιέσεις ή οι αυστηροί ευρωπαϊκοί κανόνες περιορίσουν τον δημοσιονομικό χώρο το 2027.

Το μεγάλο στοίχημα της υλοποίησης

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα είναι αυτές οι ελαφρύνσεις ικανές να αλλάξουν την καθημερινότητα ή αποτελούν προεκλογικά «πυροτεχνήματα»; Η εμπειρία δείχνει ότι οι πολίτες παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση καλείται να αποδείξει στη ΔΕΘ ότι διαθέτει όχι μόνο τη βούληση, αλλά και το στέρεο έδαφος –χάρη στα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής– για να μετατρέψει τις υποσχέσεις σε μόνιμη ευημερία. Το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη θα είναι, εκτός από οικονομικό, και το απόλυτο πολιτικό Crash Test.

Διαβάστε επίσης:

