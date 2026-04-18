Συνταξιούχοι «δύο ταχυτήτων»: Ο μύθος των προνομιούχων και η παγίδα της προσωπικής διαφοράς

Η αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε μετά τις διαδοχικές κρίσεις και τις νομοθετικές παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαετίας, έχει δημιουργήσει μια ιδιότυπη κάστα απόμαχων της εργασίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι «παλαιοί» συνταξιούχοι —όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα πριν από τις 12 Μαΐου 2016 και την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Παρότι στα χαρτιά εμφανίζονται ως η «τυχερή» γενιά που διέσωσε τις αποδοχές της από τις οριζόντιες περικοπές του 18%, η πραγματικότητα του 2026 αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα: αυτή της σταδιακής οικονομικής εξουθένωσης μέσω της «προσωπικής διαφοράς».

Η ψευδαίσθηση του οφέλους

Το βασικό επιχείρημα υπέρ των παλαιών συνταξιούχων ήταν ότι, παρά τις μειώσεις των πρώτων μνημονίων, απέφυγαν τους χαμηλότερους συντελεστές αναπλήρωσης που επιβλήθηκαν στους μεταγενέστερους. Ωστόσο, αυτό το «δίχτυ ασφαλείας» αποδείχθηκε μια αργή παγίδα.

Η περίφημη προσωπική διαφορά λειτούργησε ως λογιστικό «βαρίδι». Ενώ ο πληθωρισμός του 2025 έκλεισε στο 2,9% και ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή καλπάζει ήδη με 3,9%, οι παλαιοί συνταξιούχοι είδαν το 2023 και το 2024 μηδενικές αυξήσεις. Ακόμη και φέτος, η αναπροσαρμογή περιορίστηκε στο πενιχρό 1,2%, την ώρα που οι υπόλοιποι έλαβαν 2,4%. Ουσιαστικά, η αγοραστική τους δύναμη διαβρώνεται συστηματικά, καθώς οι ονομαστικές τους αυξήσεις «καταπίνονται» από τη λογιστική διαφορά μέχρι αυτή να μηδενιστεί.

Το «βατερλό» των επανυπολογισμών και των αναδρομικών

Η κατάσταση περιπλέκεται από τη διοικητική ολιγωρία και τις νομικές ασάφειες. Πολλοί παλαιοί συνταξιούχοι, παρά το γεγονός ότι κατέβαλαν εισφορές υψηλότερες του 20% κατά τον εργασιακό τους βίο, παραμένουν σε καθεστώς αναμονής για τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους.

1. Φορολογική «καταιγίδα»: Όταν τελικά καταβληθούν τα αναδρομικά, οι δικαιούχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Η ανάγκη για συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών προσθέτει επιπλέον κόστος (λογιστικά έξοδα) και γραφειοκρατικό άγχος.

2. Χαμένες αυξήσεις: Αν ο επανυπολογισμός είχε γίνει έγκαιρα, η προσωπική διαφορά θα είχε εξαλειφθεί νωρίτερα, επιτρέποντάς τους να λάβουν τις κανονικές αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής πολύ νωρίτερα.

Η αδικία της παράλληλης και διαδοχικής ασφάλισης

Ειδικότερα καταγράφονται τρεις κρίσιμες περιπτώσεις όπου οι παλαιοί συνταξιούχοι αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας:

Ανταποδοτικότητα (Ν. 4670/20): Οι αυξημένοι συντελεστές για όσους έχουν πάνω από 35 έτη ασφάλισης παραμένουν «κενό γράμμα» σε πολλές περιπτώσεις, στερώντας αναδρομικά ποσά από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Παράλληλος χρόνος: Όσοι δεν συμπλήρωσαν 16 έτη στο δεύτερο ταμείο στερούνται την προσαύξηση 0,075% ανά μονάδα επιπλέον εισφορών, μια πρόβλεψη που ισχύει κανονικά για τους νέους ασφαλισμένους.

Διαδοχική ασφάλιση: Η επιλογή πολλών να μην καταθέσουν χρόνο διαδοχικής ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ και Δημόσιο) για να αποφύγουν τις πολυετείς καθυστερήσεις στην έκδοση της σύνταξης, τους έχει πλέον εγκλωβίσει. Ο νόμος δεν τους επιτρέπει να επανέλθουν και να ζητήσουν αναθεώρηση προς τα πάνω, παρά το γεγονός ότι έχουν πληρώσει τις αντίστοιχες εισφορές.

Φαίνεται γενικά η εικόνα του έλληνα συνταξιούχου να καταρρέει κάτω από το βάρος της ακρίβειας και των νομικών αποκλεισμών. Η ελληνική πολιτεία καλείται να αποφασίσει αν η προσωπική διαφορά είναι ένα εργαλείο δημοσιονομικής εξισορρόπησης ή ένας μηχανισμός τιμωρίας. Με τον πληθωρισμό να καλπάζει, η στασιμότητα των συντάξεων δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά μια καθημερινή απώλεια ποιότητας ζωής.

