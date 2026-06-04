Καμμένος: Ο Σαμαράς θέλει να εκβιάσει τη ΝΔ – Είναι ο killer της παράταξης (video)

Νέες «βολές» κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος, χαρακτηρίζοντας τον ως τον «killer της Νέας Δημοκρατίας».

«Είναι ο killer της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς ΠΑΣΟΚοποίησε το κόμμα. Έφερε και τα άκρα και το ΠΑΣΟΚ.

Ο Σαμαράς ό,τι κάνει το κάνει για προσωπικούς λόγους. Δεν τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός και τώρα κάνει δικό του κόμμα.

Με διέγραψε ο Σαμαράς, άλλα έμεινα πιστός στις αρχές μου. Ποιες είναι οι αρχές του Σαμαρά. Αποτελεί αυτός την ψυχή της παράταξης; Σαμαράς και Βενιζέλος οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό, γι’ αυτό έκανα συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα.

Βγήκε η χώρα από τα μνημόνια λόγω της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», είπε μιλώντας στο OPEN.

«Δεν έχει δικαίωμα να είναι στην επόμενη Βουλή. Έχει κάνει ζημιά στη Δεξιά και το ’93, και το ’95, και 2012.

Έφερε τη ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ μαζί στην εξουσία.

Τώρα θέλει να εκβιάσει τη ΝΔ για να γίνει κυβέρνηση. Εχει μένος και εμμονή με την οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι 75 χρονών. Τι θέλει;», είπε ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβουν οι ΑΝΕΛ στις δεύτερες εκλογές.

«Στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Ωστόσο δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πιστεύω στις συνθέσεις. Μπορεί στη ΝΔ να γίνει, για παράδειγμα αλλαγή εξουσίας. Μπορεί να αναλάβει ο Δένδιας. Δεν έχω αποφασίσει αν θα κατέβω. Αν όλοι δεν συνεργάζονται με κανέναν, με ένα πρόγραμμα θα κατέβουμε. Δεν θέλω να είμαι στην πολιτική. Αν αναγκαστώ να βοηθήσω, θα το κάνω. Ο Σαμαράς δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει τη θέληση να κάνει κάτι. Κι αυτό είναι εις βάρος της χώρας».

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