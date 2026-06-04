search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 11:58

Καμμένος: Ο Σαμαράς θέλει να εκβιάσει τη ΝΔ – Είναι ο killer της παράταξης (video)

04.06.2026 11:58
kammenos 112- new

Νέες «βολές» κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος, χαρακτηρίζοντας τον ως τον «killer της Νέας Δημοκρατίας».

«Είναι ο killer της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς ΠΑΣΟΚοποίησε το κόμμα. Έφερε και τα άκρα και το ΠΑΣΟΚ.

Ο Σαμαράς ό,τι κάνει το κάνει για προσωπικούς λόγους. Δεν τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός και τώρα κάνει δικό του κόμμα.

Με διέγραψε ο Σαμαράς, άλλα έμεινα πιστός στις αρχές μου. Ποιες είναι οι αρχές του Σαμαρά. Αποτελεί αυτός την ψυχή της παράταξης; Σαμαράς και Βενιζέλος οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό, γι’ αυτό έκανα συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα.

Βγήκε η χώρα από τα μνημόνια λόγω της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», είπε μιλώντας στο OPEN.

«Δεν έχει δικαίωμα να είναι στην επόμενη Βουλή. Έχει κάνει ζημιά στη Δεξιά και το ’93, και το ’95, και 2012.

Έφερε τη ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ μαζί στην εξουσία.

Τώρα θέλει να εκβιάσει τη ΝΔ για να γίνει κυβέρνηση. Εχει μένος και εμμονή με την οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι 75 χρονών. Τι θέλει;», είπε ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβουν οι ΑΝΕΛ στις δεύτερες εκλογές.

«Στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Ωστόσο δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πιστεύω στις συνθέσεις. Μπορεί στη ΝΔ να γίνει, για παράδειγμα αλλαγή εξουσίας. Μπορεί να αναλάβει ο Δένδιας. Δεν έχω αποφασίσει αν θα κατέβω. Αν όλοι δεν συνεργάζονται με κανέναν, με ένα πρόγραμμα θα κατέβουμε. Δεν θέλω να είμαι στην πολιτική. Αν αναγκαστώ να βοηθήσω, θα το κάνω. Ο Σαμαράς δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει τη θέληση να κάνει κάτι. Κι αυτό είναι εις βάρος της χώρας».

Διαβάστε επίσης

Μήνυμα Μαξίμου σε δελφίνους, Σαμαρά και… ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός γίνεται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος – Το αφήγημα της αυτοδυναμίας

Θέμα Φάμελλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ βάζει ο Παππάς

Στη Βουλή προς κύρωση ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας με το όνομα του Ν. Ταγαρά – Ερωτήσεις και απαντήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Την Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής

nafpaktos new
ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκα να πάρω το παιδί και είδα το αυτοκίνητο» – Tι λέει η μητέρα που έσωσε σε δευτερόλεπτα το παιδί της στη Ναύπακτο (video)

tsouvelas_ant1_new
MEDIA

ANT1: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Νίκος Χατζηνικολάου στο σημερινό «Ενώπιος Ενωπίω»

liagkas-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λιάγκας: «Ο ξεπεσμένος γελωτοποιός Λάκης Λαζόπουλος δεν έβρισκε θέατρο να παίξει – Ξεφτίλιζε τη Ντενίση και μετά την παρακαλούσε» (Video)

theodorikakos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:36
olomeleia-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Την Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής

nafpaktos new
ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκα να πάρω το παιδί και είδα το αυτοκίνητο» – Tι λέει η μητέρα που έσωσε σε δευτερόλεπτα το παιδί της στη Ναύπακτο (video)

tsouvelas_ant1_new
MEDIA

ANT1: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Νίκος Χατζηνικολάου στο σημερινό «Ενώπιος Ενωπίω»

1 / 3