search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 09:13
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

17.04.2026 07:45

Η Ελλάδα στην «ουρά» της Ευρώπης στις αυξήσεις ωρομισθίων

wallet

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat και τις αναλύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2025, η χώρα καταγράφει τη χαμηλότερη αύξηση ωρομισθίων στην Ευρώπη τα τελευταία 17 χρόνια, σε μια περίοδο μάλιστα όπου το κόστος διαβίωσης και ο πληθωρισμός πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά.

Η απόκλιση από την υπόλοιπη Ε.Ε.

Ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 5,2% το 2024, στην Ελλάδα η πραγματική αύξηση του μέσου μισθού περιορίστηκε στο ισχνό 1,5% (σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει ένα βαθύ χάσμα:

  • Πραγματικοί Μισθοί: Παρά τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό (που έφτασε τα 880-910 ευρώ μικτά), ο μέσος μισθός στην ιδιωτική οικονομία δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική.
  • Πληθωριστική Πίεση: Με τον πληθωρισμό να κινείται κοντά στο 2,9%-3%, οι εργαζόμενοι στην πραγματικότητα βιώνουν μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, καθώς οι αυξήσεις στις αποδοχές τους είναι υποδιπλάσιες της ανόδου των τιμών.

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω;

Η αδυναμία της ελληνικής αγοράς εργασίας να παράγει ουσιαστικές αυξήσεις ωρομισθίων αποδίδεται σε τρεις κεντρικούς παράγοντες:

1. Χαμηλή παραγωγικότητα: Η έλλειψη επενδύσεων σε τεχνολογία και η παραμονή της οικονομίας σε κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας (τουρισμός, εστίαση) κρατούν τις αμοιβές καθηλωμένες.

2. Αποδυνάμωση συλλογικών συμβάσεων: Παρά τις εξαγγελίες για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η πλειονότητα των εργαζομένων αμείβεται με ατομικές συμβάσεις ή με τον κατώτατο μισθό.

3. Υψηλή φορολογία & εισφορές: Παρόλο που υπήρξαν ελαφρύνσεις, το «μη μισθολογικό κόστος» παραμένει εμπόδιο για τις επιχειρήσεις ώστε να μετακυλήσουν τα κέρδη τους στους εργαζομένους.

Η σύγκριση που «πονάει»

Η Ελλάδα πλέον διαθέτει τον δεύτερο χαμηλότερο μέσο ετήσιο μισθό στην Ε.Ε., ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία. Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (όπως η Ρουμανία, η Πολωνία και η Σλοβακία), οι οποίες πριν από μια δεκαετία βρίσκονταν πολύ χαμηλότερα από την Ελλάδα, έχουν πλέον προσπεράσει σημαντικά σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Η ελληνική οικονομία μπορεί να εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 2%, όμως αυτή η ανάπτυξη δεν «φτάνει» στην τσέπη του μέσου μισθωτού. Η μετατροπή του χρέους σε εξωτερικό, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των αμοιβών, συνθέτει ένα σκηνικό «ανάπτυξης χωρίς ευημερία» για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

mirto_kefalonia
ΕΛΛΑΔΑ

giannis-bezos-new
LIFESTYLE

indonesia new
ΚΟΣΜΟΣ

GIORGOS_MILONAKIS
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

DEMIRIS-12-NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

pierrakakis_0403_1920-1080_new
mirto_kefalonia
giannis-bezos-new
1 / 3