search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:23
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

16.04.2026 06:35

Επίδομα ανεργίας 2026: Το «καρότο» των 1.375 ευρώ και το «μαστίγιο» των τριών αρνήσεων

Σε πλήρη αναμόρφωση του χάρτη των κοινωνικών παροχών προχωρά η κυβέρνηση εντός του 2026, με το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται από μια παθητική παροχή στήριξης σε ένα δυναμικό –αλλά και αυστηρό– εργαλείο επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι αλλαγές που δρομολογούνται φέρνουν στο προσκήνιο έναν νέο «κώδικα δεοντολογίας» για τους ανέργους, όπου η άρνηση απασχόλησης μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην πλήρη διακοπή της οικονομικής ενίσχυσης.

Το «τέλος» της ανοχής στις αρνήσεις

Η σημαντικότερη ανατροπή που φέρνει το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αφορά το σύστημα των «τριών ευκαιριών». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) καθίσταται πλέον πιο παρεμβατική στην καθημερινότητα του εγγεγραμμένου ανέργου. Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να απορρίψει έως δύο προτάσεις εργασίας που κρίνονται συμβατές με τα προσόντα του και την τοποθεσία της κατοικίας του.

Ωστόσο, η τρίτη άρνηση αποβαίνει «μοιραία». Εάν ο άνεργος απορρίψει και την τρίτη διαδοχική πρόταση για θέση εργασίας που ανταποκρίνεται στο βιογραφικό του, η ΔΥΠΑ ενεργοποιεί τη διαδικασία διακοπής του επιδόματος. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η ταχύτερη δυνατή απορρόφηση του εργατικού δυναμικού, σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους αναζητούν προσωπικό «με το φανάρι».

Παράταση στην πιλοτική φάση και υψηλά ποσά

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, η οποία χρηματοδοτείται με 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήρε επίσημα παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 15.000 άνεργοι έχουν ενταχθεί στο νέο καθεστώς, απολαμβάνοντας ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν έκπληξη, καθώς φτάνουν έως και τα 1.375 ευρώ τον μήνα.

Το «γενναιόδωρο» αυτό πρόσωπο του επιδόματος δεν είναι τυχαίο. Συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια να μην κατακρημνιστεί το βιοτικό επίπεδο του εργαζομένου αμέσως μετά την απόλυση, ειδικά για εκείνους που είχαν πολλά έτη ασφάλισης και υψηλές αποδοχές.

Πώς διαμορφώνεται η «κλίμακα» του 2026

Το νέο επίδομα ανεργίας παύει να είναι ένα οριζόντιο ποσό για όλους. Πλέον, ο υπολογισμός του γίνεται κλιμακωτά και στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

  1. Τον ασφαλιστικό βίο: Όσο περισσότερα χρόνια έχει εργαστεί ο δικαιούχος, τόσο υψηλότερη είναι η ανταποδοτικότητα του επιδόματος.
  2. Τις προηγούμενες αποδοχές: Το επίδομα συνδέεται με τον μέσο όρο των μισθών της τελευταίας τριετίας, εξασφαλίζοντας μια αναλογία που βοηθά στη μετάβαση.
    Το ποσό είναι υψηλότερο κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας (εμπροσθοβαρές σύστημα), ώστε να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, και σταδιακά βαίνει μειούμενο, προκειμένου να δίνεται κίνητρο στον άνεργο να αναζητήσει νέα απασχόληση.

Ο κίνδυνος του «αποκλεισμού»

Παρά τις αυξήσεις στα ποσά, η ανησυχία για τους «κόφτες» παραμένει έντονη. Η έννοια της «συμβατής θέσης εργασίας» και της «εύλογης απόστασης» παραμένουν σημεία τριβής. Οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός κάλυψης αν οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ κρίνουν αυστηρά τις αρνήσεις τους, μετατρέποντας το επίδομα από δικαίωμα σε μια παροχή υπό αίρεση.

Με την καταληκτική ημερομηνία της πιλοτικής φάσης τον Ιούνιο του 2026, το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για τη μονιμοποίηση αυτού του μοντέλου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την κουλτούρα της εργασίας στην Ελλάδα, μεταφέροντας όμως και το βάρος της ευθύνης στον ίδιο τον άνεργο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3