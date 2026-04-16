Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης

Η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της.

Η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στα τέλη Φεβρουαρίου έχουν προκαλέσει «ασφυξία» στην τροφοδοσία αεροπορικών καυσίμων (jet fuel), θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το θερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2026.

Το Χρονικό της Ενεργειακής Ασφυξίας

Παρά την πρόσφατη εκεχειρία της 8ης Απριλίου, η ροή των τάνκερ από τα διυλιστήρια του Κόλπου παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η ΕΕ απέχει πλέον μόλις τρεις εβδομάδες από μια συστημική έλλειψη.

«Εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν αποκατασταθεί πλήρως και σταθερά μέσα στις επόμενες 21 ημέρες, η έλλειψη καυσίμων θα καταστεί πραγματικότητα για την ευρωπαϊκή αγορά», αναφέρει η επιστολή του ACI προς την Κομισιόν.

Η εξάρτηση της Ευρώπης είναι δομική: περίπου το 50% έως 60% των εισαγωγών jet fuel προέρχεται από τον Περσικό Κόλπο. Οι εναλλακτικές πηγές, όπως οι ΗΠΑ, προσπαθούν να καλύψουν το κενό, όμως οι τιμές έχουν ήδη εκτοξευθεί, αγγίζοντας τα 200 δολάρια ανά βαρέλι σε ορισμένες αγορές – μια αύξηση σχεδόν 100% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Ακυρώσεις και «Καπέλο» στα Εισιτήρια

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη περάσει στην αντεπίθεση για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Κολοσσοί όπως η Ryanair, η Wizz Air και η Virgin Atlantic προχωρούν σε:

Μείωση χωρητικότητας: Ακυρώσεις δρομολογίων που κρίνονται λιγότερο αποδοτικά. Αύξηση ναύλων: Επιβολή έκτακτων επιναύλων καυσίμων (fuel surcharges). Τεχνικές ανεφοδιασμού (Fuel Tankering): Πτήσεις που μεταφέρουν επιπλέον καύσιμα από αεροδρόμια εκτός ΕΕ, κάτι που αυξάνει το βάρος και την κατανάλωση, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος.

Η Θέση της Ελλάδας: Πλεονέκτημα ή Ρίσκο;

Για την Ελλάδα, η κρίση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι προβλέψεις για τον τουρισμό του 2026 ήταν εξαιρετικά αισιόδοξες. Η χώρα βρίσκεται σε μια ιδιότυπη θέση:

Εγχώρια Παραγωγή: Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό κλάδο διύλισης (Motor Oil, HELLENiQ ENERGY), γεγονός που της προσφέρει μια σχετική ασφάλεια σε σύγκριση με χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που εξαρτώνται αποκλειστικά από εισαγωγές μέσω αγωγών ή λιμένων της Βόρειας Θάλασσας.

Η Απειλή του Τουρισμού: Το 90% των τουριστών στην Ελλάδα φτάνει αεροπορικώς. Αν οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες (Lufthansa, EasyJet) αναγκαστούν να περικόψουν πτήσεις προς τη Μεσόγειο λόγω έλλειψης καυσίμων στα αεροδρόμια βάσης τους, η ζημιά στο ελληνικό ΑΕΠ θα είναι άμεση.

Κόστος Μεταφορών: Οι τιμές των εισιτηρίων για τους ελληνικούς προορισμούς αναμένεται να αυξηθούν κατά 15-25% μέχρι τον Ιούλιο, γεγονός που μπορεί να στρέψει μέρος των ταξιδιωτών σε οδικούς προορισμούς ή να μειώσει τη διάρκεια παραμονής.

Οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν το «καλοκαίρι της Ευρώπης».

Παρόλο που η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα της εγχώριας διύλισης, δεν είναι άτρωτη στις συστημικές δονήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. Η ανάγκη για συντονισμένη δράση της ΕΕ, όπως η συλλογική αγορά καυσίμων και η χαλάρωση περιβαλλοντικών περιορισμών για την αύξηση της παραγωγής, είναι πλέον επιτακτική.

Διαβάστε επίσης:

Ανακαινίζω – Νοικιάζω 2026: Μέσα στον Μάιο η έναρξή του – Ανακοινώθηκαν κριτήρια, όροι και προϋποθέσεις

Η Ευρώπη μπροστά στην «ιστορικότερη» ενεργειακή κρίση – Οι εκτιμήσεις Κ. Πιερρακάκη στο CNBC (video)

Η Ελλάδα κάνει… πρωταθλητισμό στις αυξήσεις ενοικίων: Δεύτερη στην Ε.Ε. με άλμα 10,1% – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΦΙΜ