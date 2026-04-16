Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης

Η ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της.
Η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στα τέλη Φεβρουαρίου έχουν προκαλέσει «ασφυξία» στην τροφοδοσία αεροπορικών καυσίμων (jet fuel), θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το θερινό πρόγραμμα πτήσεων του 2026.
Παρά την πρόσφατη εκεχειρία της 8ης Απριλίου, η ροή των τάνκερ από τα διυλιστήρια του Κόλπου παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, τονίζοντας ότι η ΕΕ απέχει πλέον μόλις τρεις εβδομάδες από μια συστημική έλλειψη.
«Εάν η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν αποκατασταθεί πλήρως και σταθερά μέσα στις επόμενες 21 ημέρες, η έλλειψη καυσίμων θα καταστεί πραγματικότητα για την ευρωπαϊκή αγορά», αναφέρει η επιστολή του ACI προς την Κομισιόν.
Η εξάρτηση της Ευρώπης είναι δομική: περίπου το 50% έως 60% των εισαγωγών jet fuel προέρχεται από τον Περσικό Κόλπο. Οι εναλλακτικές πηγές, όπως οι ΗΠΑ, προσπαθούν να καλύψουν το κενό, όμως οι τιμές έχουν ήδη εκτοξευθεί, αγγίζοντας τα 200 δολάρια ανά βαρέλι σε ορισμένες αγορές – μια αύξηση σχεδόν 100% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.
Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη περάσει στην αντεπίθεση για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Κολοσσοί όπως η Ryanair, η Wizz Air και η Virgin Atlantic προχωρούν σε:
Για την Ελλάδα, η κρίση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι προβλέψεις για τον τουρισμό του 2026 ήταν εξαιρετικά αισιόδοξες. Η χώρα βρίσκεται σε μια ιδιότυπη θέση:
Οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν το «καλοκαίρι της Ευρώπης».
Παρόλο που η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα της εγχώριας διύλισης, δεν είναι άτρωτη στις συστημικές δονήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. Η ανάγκη για συντονισμένη δράση της ΕΕ, όπως η συλλογική αγορά καυσίμων και η χαλάρωση περιβαλλοντικών περιορισμών για την αύξηση της παραγωγής, είναι πλέον επιτακτική.
