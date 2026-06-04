Κάθε φορά που πεινάς λίγο, υπάρχουν τα Cream Crackers Παπαδοπούλου… και το καλοκαίρι!

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μικρές και μεγάλες αποδράσεις, αυθόρμητες στιγμές και ατελείωτες ώρες δίπλα στη θάλασσα. Και κάπου ανάμεσα στις βουτιές, τις βόλτες και τις εξερευνήσεις, έρχεται εκείνη η γνώριμη στιγμή που συνειδητοποιείς πως… πεινάς λίγο.

Για αυτές ακριβώς τις στιγμές, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου αποτελούν τον ιδανικό καλοκαιρινό συνοδοιπόρο. Σε χορταίνουν χωρίς να σε βαραίνουν, τα μεταφέρεις εύκολα παντού μαζί σου και αποτελούν μια νόστιμη και πρακτική επιλογή για κάθε ώρα της ημέρας.

Φτιαγμένα με φυσικό προζύμι, από 1.296 ανάλαφρα φύλλα και ψημένα στον φούρνο, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου ξεχωρίζουν για τη μοναδική τραγανή υφή και την ανάλαφρη γεύση τους. Παράλληλα, η πλούσια γκάμα τους – σίτου, σίκαλης, χωρίς ζάχαρη, πολύσπορα και χαρούπι – προσφέρει επιλογές που καλύπτει κάθε προτίμηση και ανάγκη.

Με αφετηρία αυτή τη γνώριμη καθημερινή αλήθεια, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου παρουσιάζουν τη νέα τους καλοκαιρινή καμπάνια, υπενθυμίζοντας ότι όταν πεινάς λίγο, η λύση είναι πάντα εύκολη, γευστική και ανάλαφρη.

Η καμπάνια που δημιουργήθηκε από την Solid Havas, προβάλλεται ήδη στην τηλεόραση και υποστηρίζεται από ολοκληρωμένες ενέργειες digital και social media. Την παραγωγή υπογράφει η Topcut Modiano, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Ρέντη.

Δείτε το νέο TVC της καμπάνιας “Παραλία”:

Η Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922 συνεχίζει στα 104 χρόνια λειτουργία της να κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ούσα μια πρωτοπόρος, αμιγώς ελληνική βιομηχανία τροφίμων, διαθέτει 4 εργοστάσια και 1 κέντρο Διανομής, απασχολώντας πάνω από 1.700 εργαζομένους. Δραστηριοποιείται σε 5 κατηγορίες – Μπισκότα, Ψωμί, Αλμυρά & Κράκερ, Αρτοσκευάσματα και Μπάρες Δημητριακών. Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των μπισκότων και των μπαρών και μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα του ψωμιού & των αρτοσκευασμάτων. Μετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις και τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε περισσότερες από 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, με αιχμή του δόρατος τα Caprice.

Με μεγάλες επενδύσεις κάθε χρόνο συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από πρωτοβουλίες που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας και προσφέρει χαμόγελα με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο.