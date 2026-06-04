search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:26
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 13:05

Κάθε φορά που πεινάς λίγο, υπάρχουν τα Cream Crackers Παπαδοπούλου… και το καλοκαίρι!

04.06.2026 13:05
cream_crackers_adv

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μικρές και μεγάλες αποδράσεις, αυθόρμητες στιγμές και ατελείωτες ώρες δίπλα στη θάλασσα. Και κάπου ανάμεσα στις βουτιές, τις βόλτες και τις εξερευνήσεις, έρχεται εκείνη η γνώριμη στιγμή που συνειδητοποιείς πως… πεινάς λίγο.

Για αυτές ακριβώς τις στιγμές, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου αποτελούν τον ιδανικό καλοκαιρινό συνοδοιπόρο. Σε χορταίνουν χωρίς να σε βαραίνουν, τα μεταφέρεις εύκολα παντού μαζί σου και αποτελούν μια νόστιμη και πρακτική επιλογή για κάθε ώρα της ημέρας.

Φτιαγμένα με φυσικό προζύμι, από 1.296 ανάλαφρα φύλλα και ψημένα στον φούρνο, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου ξεχωρίζουν για τη μοναδική τραγανή υφή και την ανάλαφρη γεύση τους. Παράλληλα, η πλούσια γκάμα τους – σίτου, σίκαλης, χωρίς ζάχαρη, πολύσπορα και χαρούπι – προσφέρει επιλογές που καλύπτει κάθε προτίμηση και ανάγκη.

Με αφετηρία αυτή τη γνώριμη καθημερινή αλήθεια, τα Cream Crackers Παπαδοπούλου παρουσιάζουν τη νέα τους καλοκαιρινή καμπάνια, υπενθυμίζοντας ότι όταν πεινάς λίγο, η λύση είναι πάντα εύκολη, γευστική και ανάλαφρη.

Η καμπάνια που δημιουργήθηκε από την Solid Havas, προβάλλεται ήδη στην τηλεόραση και υποστηρίζεται από ολοκληρωμένες ενέργειες digital και social media. Την παραγωγή υπογράφει η Topcut Modiano, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Ρέντη.

Δείτε το νέο TVC της καμπάνιας “Παραλία”:

Η Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922  συνεχίζει στα 104 χρόνια λειτουργία της να κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ούσα μια πρωτοπόρος, αμιγώς ελληνική βιομηχανία τροφίμων, διαθέτει 4 εργοστάσια και 1 κέντρο Διανομής, απασχολώντας πάνω από 1.700 εργαζομένους. Δραστηριοποιείται σε 5 κατηγορίες – Μπισκότα, Ψωμί, Αλμυρά & Κράκερ, Αρτοσκευάσματα και Μπάρες Δημητριακών. Κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά των μπισκότων και των μπαρών και  μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα του ψωμιού & των αρτοσκευασμάτων. Μετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις και τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε περισσότερες από 50 χώρες και στις 5 ηπείρους, με αιχμή του δόρατος τα Caprice.

Με μεγάλες επενδύσεις κάθε χρόνο συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από πρωτοβουλίες  που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας και προσφέρει χαμόγελα με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
obamas_center
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ένα μουσείο αφιερωμένο στον Ομπάμα (photos/videos)

osteoporosi
ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Επιπτώσεις και πρόληψη

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σάρον Στόουν: «Θα έκανα μαστεκτομή γιατί ίσως είχα καρκίνο και ο σύζυγός μου είπε ότι ήταν γελοίο – Εκεί τελείωσε ο γάμος μας» (Video)

stavros_mixailidis_pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο πλευρό της ΝΔ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Συνδράμουν στις επιθέσεις κατά Δούκα

wim-wenders
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Βιμ Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975 μετά τη συγγνώμη στη Ναστάζια Κίνσκι – Ήταν 13 ετών και συμμετείχε σε γυμνή σκηνή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 14:26
obamas_center
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ένα μουσείο αφιερωμένο στον Ομπάμα (photos/videos)

osteoporosi
ΥΓΕΙΑ

Οστεοπόρωση στους άνδρες: Επιπτώσεις και πρόληψη

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σάρον Στόουν: «Θα έκανα μαστεκτομή γιατί ίσως είχα καρκίνο και ο σύζυγός μου είπε ότι ήταν γελοίο – Εκεί τελείωσε ο γάμος μας» (Video)

1 / 3