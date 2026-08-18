Podcast – Έρη Ρίτσου: «Εγώ έζησα στον 20ό αιώνα, στον 21ο απλώς υπάρχω»

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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος το νέο μυθιστόρημα της Έρης Ρίτσου με τίτλο: «Το Κάστρο της Θυραμιάς». Με αυτή την αφορμή, η συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr. Αναφέρθηκε στη διαδικασία συγγραφής του νέου της μυθιστορήματος και, στη συνέχεια, απαντώντας στην ερώτηση γιατί αφήνει μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στα βιβλία της, είπε: «Βαριέμαι το γράψιμο, γι’ αυτό δεν γράφω συχνά».

Σχετικά με την υπόθεση του βιβλίου, εδώ έχουμε ένα αδύνατο κορίτσι που πορεύεται στον σκονισμένο δρόμο, κρατώντας ένα μεγάλο, στρογγυλό κουτί. Είναι η Λόπη, που σύντομα θα βρεθεί υπηρέτρια στο σπίτι της εύπορης οικογένειας Γιωργαρά. Η οικογένεια ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Στέφανο Πλούσιο, που προορίζεται για σύζυγος της Ελένης Γιωργαρά. Η ζωή, όμως, ακολουθεί συχνά τον δικό της δρόμο, κι έτσι ο Στέφανος θα ζητήσει εντέλει το χέρι της μικρότερης αδελφής της Ελένης, της Στεφανίας. Η Στεφανία οδηγείται σ’ αυτό τον γάμο από οικογενειακή πίεση και κοινωνική σκοπιμότητα, χωρίς αληθινό συναίσθημα, την ώρα μάλιστα που έχει συναντήσει τον Λεωνίδα, έναν νέο με τον οποίο έχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα και έχει αισθανθεί ερωτική έλξη γι’ αυτόν.

Μετά τον γάμο της, μεταφέρεται στο Κάστρο της Θυραμιάς, έναν τόπο σκοτεινό, σκληρό και ασφυκτικό, όπου νιώθει παγιδευμένη. Στο μεταξύ, η Λόπη, μεγαλώνοντας, επιστρατεύει την οξυδέρκεια και τις ικανότητές της, παρατηρεί, μαθαίνει και σταδιακά αλλάζει ριζικά τη ζωή της. Όπως συχνά συμβαίνει, αργά ή γρήγορα οι δρόμοι των ηρώων διασταυρώνονται ξανά. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα εποχής με κεντρικό άξονα την προσπάθεια των ανθρώπων, και ιδίως των γυναικών, να ορίσουν τη ζωή τους μέσα σε έναν κόσμο που τους περιορίζει.

Η Έρη Ρίτσου γεννήθηκε το 1955 στη Σάμο, όπου και μεγάλωσε. Γονείς της, η γιατρός Γαρυφαλιώ Γεωργιάδου-Ρίτσου και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Σπούδασε αγγλική φιλολογία και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει μια κόρη, τη Λητώ, και πολλούς καλούς φίλους. Μένει μόνιμα στο Καρλόβασι της Σάμου. Τα βιβλία της, για μεγάλους και για παιδιά, κυκλοφορούν στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Κέδρος, ενώ διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους, εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μυθιστόρημά της «Μυστικά και αποκαλύψεις» κυκλοφορεί στα ιταλικά με τίτλο «Segreti e Rivelazioni» από τις εκδόσεις Crocetti Editore. Επίσης, στα ιταλικά κυκλοφορούν το αστυνομικό της μυθιστόρημα «Ο νεκρός δολοφονήθηκε» («Hanno ammazzato il morto») από τις εκδόσεις Romiosini του Palermo University Press και η νουβέλα «Γιατρός επαρχίας» («Medico di provincia»), επίσης από τις εκδόσεις Palermo University Press, στη σειρά NIATA.

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