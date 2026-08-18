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18.08.2026 08:18

«Διαστημικός» Παυλίδης: Έκανε χατ-τρικ σε επτά λεπτά στη νίκη της Μπενφίκα με 7-0 (videos)

18.08.2026 08:18
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Αδιανόητη εκκίνηση στη φετινή σεζόν πραγματοποιεί ο Βαγγέλης Παυλίδης, έχοντας τραβήξει την προσοχή ακόμα και της Μπαρτσελόνα, η οποία τον έχει στη μεταγραφική της λίστα.

Ο Έλληνας στράικερ της Μπενφίκα πέτυχε χθες (17/8) χατ-τρικ μέσα σε επτά λεπτά (47΄, 49, 54΄) στο καταιγιστικό 0-7 στην έδρα της Κάζα Πία και έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας.

Έχει, επίσης, 5 γκολ στο Europa League, ανεβάζοντας τη συγκομιδή του στα εννέα τέρματα μέσα σε 19 ημέρες! Από τις 30/7 όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι απόψε, 17 Αυγούστου!

Ένας επιθετικός μπορεί να ολοκληρώσει τη σεζόν με 9 γκολ, χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία. Για τον σούπερ Παυλίδη, χρειάστηκαν μόλις 2,5 εβδομάδες…

Στο 59΄ ο προπονητής τον απέσυρε, καθώς η δουλειά είχε ήδη γίνει και ακολουθούν δυσκολότερα παιχνίδια.

«Από τη στιγμή που σκοράραμε το πρώτο γκολ, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Θα έπρεπε να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, σκοράραμε μόνο δύο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε την ίδια ενέργεια, καλή πίεση και ακριβή τελειώματα. Επομένως, μετά από 15 λεπτά το παιχνίδι τελείωσε», ανέφερε αριχκά ο Βαγγέλης Παυλίδης μετά το τέλος του αγώνα μιλώντας στο Sport TV.

Για το αν πλέον η ομάδα ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τις ιδέες του Μάρκο Σίλβα: «Ναι. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον στο γήπεδο, ακολουθώντας τις ιδέες του προπονητή, πώς θέλει να πιέζουμε, πού να τρέξουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε την καλύτερη ενέργεια από όλους. Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι την ίδια ενέργεια».

«Είναι απλώς ένα ακόμη γκολ. Ήταν καλό, μου επέτρεψε να δείξω την τεχνική μου ποιότητα. Και φυσικά, πρέπει να είμαι σε καλή φόρμα και να έχω αυτοπεποίθηση για να πετύχω ένα τέτοιο γκολ», πρόσθεσε τέλος για το δεύτερο του γκολ, όπου πέρασε κάθε αντίπαλο που βρέθηκε μπροστά του:

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