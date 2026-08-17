«Βόμβα» από FairSquare: Ζητά αποκλεισμό Ινφαντίνο από νέα υποψηφιότητα – «Έχει ήδη συμπληρώσει τρεις θητείες»

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Την επιλεξιμότητα του Τζιάνι Ινφαντίνο για ακόμη μία θητεία στην προεδρία της FIFA αμφισβητεί επισήμως η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare, ζητώντας από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αποφανθεί ότι δεν έχει δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο έχει ήδη υπηρετήσει το μέγιστο όριο των τριών θητειών που προβλέπει το καταστατικό της FIFA.

Η διαφωνία για την πρώτη θητεία του Ινφαντίνο

Το επίμαχο ζήτημα αφορά την πρώτη περίοδο του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, από το 2016 έως το 2019. Ο Ελβετός ανέλαβε μετά την παραίτηση του Σεπ Μπλάτερ και, κατά την επανεκλογή του το 2022, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη περίοδος δεν θα έπρεπε να προσμετρηθεί στο ανώτατο όριο θητειών, καθώς αφορούσε την ολοκλήρωση μιας διακοπείσας προεδρικής θητείας.

Το αίτημά του έγινε δεκτό και, με βάση την ερμηνεία που ισχύει έως σήμερα, θεωρείται ότι έχει συμπληρώσει δύο θητείες: την περίοδο 2019-2023 και την τρέχουσα, 2023-2027.

Η FairSquare, ωστόσο, απέστειλε επιστολή στην Επιτροπή Διακυβέρνησης, Ελέγχου και Συμμόρφωσης (GACC) της FIFA, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία δεν συνάδει με το καταστατικό της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

«Η καταγγελία που καταθέσαμε παρέχει σαφή στοιχεία ότι πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση των κανόνων, η οποία δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε στο Reuters ο διευθυντής της FairSquare, Νίκολας ΜακΓκίχαν.

«Οι κανόνες ορίζουν σαφώς ότι οι τρεις προεδρικές θητείες αποτελούν το μέγιστο επιτρεπτό όριο· η FIFA δεν μπορεί απλώς να παρακάμψει αυτόν τον κανόνα, ο οποίος λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου της προεδρικής εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη του θητεία δεν προσμετράται», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο ενόψει της εκλογής του 2027

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ενδελεχή έλεγχο ενόψει του επόμενου Συνεδρίου της FIFA, όπου αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του για την περίοδο 2027-2031.

Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Μαρόκο στις 18 Μαρτίου.

Η νέα αμφισβήτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πιέσεις προς τον πρόεδρο της FIFA. Την περασμένη εβδομάδα, η UEFA, η AFC, που εκπροσωπεί την Ασία, και η CONCACAF, στην οποία υπάγονται η Βόρεια και Κεντρική Αμερική και η Καραϊβική, ζήτησαν να επανεξεταστεί η στάση του Ινφαντίνο.

Η κίνηση ακολούθησε πρόταση της FIFA για τη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας ύψους 20 δισ. δολαρίων, η οποία θα συνδέεται με τις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Πηγές με γνώση της κατάστασης ανέφεραν ότι οι τρεις συνομοσπονδίες αξιοποίησαν την επιστολή ως μια ευκαιρία ώστε ο Ινφαντίνο να μπορέσει να αποχωρήσει διατηρώντας την αξιοπρέπειά του.

Αντιδράσεις και από εθνικές ομοσπονδίες

Ανησυχίες έχουν εκφράσει και αρκετές εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σκωτίας, Ίαν Μάξγουελ, δήλωσε στο BBC τη Δευτέρα ότι η ομοσπονδία του δεν πρόκειται να υποστηρίξει την επανεκλογή του Ινφαντίνο.

Ο πρόεδρος της FIFA, πάντως, εξακολουθεί μέχρι στιγμής να διατηρεί τη στήριξη των συνομοσπονδιών της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής.

Η FairSquare αμφισβητεί και τη διαφάνεια της απόφασης του 2022

Η FairSquare θέτει παράλληλα ζήτημα διαφάνειας σχετικά με την απόφαση του 2022, επισημαίνοντας ότι το σκεπτικό της αρμόδιας επιτροπής δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ.

«Το γεγονός ότι δεν παρέθεσαν κανένα σκεπτικό για να στηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό, και ότι ανακοίνωσαν την απόφαση δύο ημέρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ το 2022, υποδηλώνει ότι γνώριζαν πολύ καλά πως δεν υπήρχε βάση για να μην προσμετρηθεί η πρώτη θητεία του Ινφαντίνο», δήλωσε ο ΜακΓκίχαν.

Η παρέμβαση του Μιγκέλ Μαδούρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρέμβαση της FairSquare δίνει το γεγονός ότι η επιστολή συντάχθηκε με τη συνδρομή του Μιγκέλ Μαδούρο, πρώην επικεφαλής της ανεξάρτητης Επιτροπής Διακυβέρνησης και Αναθεώρησης της FIFA.

Ο Μαδούρο υπενθύμισε ότι ο περιορισμός των προεδρικών θητειών αποτέλεσε βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης του 2016, η οποία είχε στόχο να περιορίσει τη συγκέντρωση εξουσίας.

«Η αρχή του περιορισμού των θητειών αποτελούσε θεμελιώδες στοιχείο της μεταρρύθμισης του 2016 που στόχευε στον περιορισμό της εξουσίας, και ο κανόνας που θεσπίστηκε είναι σαφής: κανένας πρόεδρος της FIFA δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερες από τρεις θητείες», ανέφερε σε δήλωσή του.

Και πρόσθεσε: «Η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια εξαίρεση σε έναν τέτοιο κανόνα για τον κ. Ινφαντίνο αποκαλύπτει τόσο την αντίσταση στην αρχή του περιορισμού των θητειών όσο και τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι στη FIFA αντιλαμβάνονται τους κανόνες: όχι ως κανόνες, αλλά ως εμπόδια που πρέπει να παρακαμφθούν».

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