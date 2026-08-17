Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τραυματίστηκε σοβαρά οδηγός μοτοσικλέτας

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 17/8, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο εμπλέκονται μία μοτοσικλέτα και ένα ταξί, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να τραυματίζεται σοβαρά από τη σύγκρουση και να διακομίζεται στο νοσοκομείο.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Τροχαία.
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