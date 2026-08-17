Σινσινάτι: Η Σάκκαρη άγγιξε την έκπληξη απέναντι στη Σβιόντεκ, αλλά αποκλείστηκε

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Εντυπωσιακά ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ στο Σινσινάτι, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4 και δείχνοντας ικανή να απειλήσει σοβαρά την κάτοχο του τίτλου και Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης. Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετική, με την Πολωνή να κυριαρχεί και να παίρνει τη νίκη με 4-6, 6-1, 6-1.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τη Σάκκαρη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο32 στον κόσμο, μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να αιφνιδιάσει τη Σβιόντεκ, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4.

Η εμφάνισή της στο ξεκίνημα δημιούργησε προσδοκίες για μια μεγάλη έκπληξη απέναντι στην 25χρονη Πολωνή, η οποία βρίσκεται στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και υπερασπίζεται τον τίτλο της στη διοργάνωση.

Καθίζηση στα δύο επόμενα σετ

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως από το δεύτερο σετ και μετά. Η Σάκκαρη έχασε τον ρυθμό της και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ένταση που επέβαλε η αντίπαλός της.

Η Σβιόντεκ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και κυριάρχησε, παραχωρώντας συνολικά μόλις δύο γκέιμ στα δύο τελευταία σετ. Με δύο διαδοχικά 6-1 ολοκλήρωσε την ανατροπή και εξασφάλισε την πρόκριση.

Swiatek 🤝 Stadium@iga_swiatek outlasts Sakkari for a place in the Round of 16!#CincyTennis pic.twitter.com/ywIguKMmfb August 17, 2026

Έτσι, η Σάκκαρη δεν κατάφερε να προχωρήσει περισσότερο στο τουρνουά WTA 1000 του Σινσινάτι.

Η διοργάνωση του Σινσινάτι έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για το αμερικανικό τένις, καθώς αποτελεί το παλαιότερο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες που εξακολουθεί να διεξάγεται στην ίδια πόλη όπου φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά, το 1899.

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