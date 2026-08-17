search
ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 00:33
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2026 23:42

Σινσινάτι: Η Σάκκαρη άγγιξε την έκπληξη απέναντι στη Σβιόντεκ, αλλά αποκλείστηκε

17.08.2026 23:42
sakkari tenis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εντυπωσιακά ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ στο Σινσινάτι, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4 και δείχνοντας ικανή να απειλήσει σοβαρά την κάτοχο του τίτλου και Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης. Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετική, με την Πολωνή να κυριαρχεί και να παίρνει τη νίκη με 4-6, 6-1, 6-1.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα από τη Σάκκαρη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο32 στον κόσμο, μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να αιφνιδιάσει τη Σβιόντεκ, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4.

Η εμφάνισή της στο ξεκίνημα δημιούργησε προσδοκίες για μια μεγάλη έκπληξη απέναντι στην 25χρονη Πολωνή, η οποία βρίσκεται στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και υπερασπίζεται τον τίτλο της στη διοργάνωση.

Καθίζηση στα δύο επόμενα σετ

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως από το δεύτερο σετ και μετά. Η Σάκκαρη έχασε τον ρυθμό της και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ένταση που επέβαλε η αντίπαλός της.

Η Σβιόντεκ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και κυριάρχησε, παραχωρώντας συνολικά μόλις δύο γκέιμ στα δύο τελευταία σετ. Με δύο διαδοχικά 6-1 ολοκλήρωσε την ανατροπή και εξασφάλισε την πρόκριση.

Έτσι, η Σάκκαρη δεν κατάφερε να προχωρήσει περισσότερο στο τουρνουά WTA 1000 του Σινσινάτι.

Η διοργάνωση του Σινσινάτι έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για το αμερικανικό τένις, καθώς αποτελεί το παλαιότερο τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες που εξακολουθεί να διεξάγεται στην ίδια πόλη όπου φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά, το 1899.

Διαβάστε επίσης:

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά για το ασημένιο μετάλλιο του Καραλή: «Υπερήφανος για εσένα Μανόλο»

Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jared_kushner_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αισιοδοξία Κούσνερ ότι θα υπάρξει «πρόοδος» εντός 30 ημερών στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς

kwnstantelias dormund
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας στα «κιτρινόμαυρα»: «Θα δώσω τα πάντα για να πετύχω στην Ντόρτμουντ» – Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ και η υποδοχή των Γερμανών (Video)

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Επαφές Τουρκίας-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και την εκεχειρία με τις ΗΠΑ – Συνομιλία Φιντάν με Αραγτσί

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τραυματίστηκε σοβαρά οδηγός μοτοσικλέτας

sakkari tenis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σινσινάτι: Η Σάκκαρη άγγιξε την έκπληξη απέναντι στη Σβιόντεκ, αλλά αποκλείστηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samarina panygiri
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαρίνα: Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον «Τρανό Χορό» - Σδούκου, Χαρακόπουλο και Γκιουλέκα 

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

ireland troxaio
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

ios_mixalopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίος: Κατεδαφίσεις, πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ και νέα ανατροπή στην επένδυση του Άγγελου Μιχαλόπουλου

ntrismpioti
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το παράπονο της Ντρισμπιώτη, η μπηχτή στον ΣΕΓΑΣ και το παρασκήνιο της απόφασης να μην επιτρέψουν στον προπονητή της να ταξιδέψει στο Ευρωπαϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 00:17
jared_kushner_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αισιοδοξία Κούσνερ ότι θα υπάρξει «πρόοδος» εντός 30 ημερών στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς

kwnstantelias dormund
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας στα «κιτρινόμαυρα»: «Θα δώσω τα πάντα για να πετύχω στην Ντόρτμουντ» – Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ και η υποδοχή των Γερμανών (Video)

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Επαφές Τουρκίας-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και την εκεχειρία με τις ΗΠΑ – Συνομιλία Φιντάν με Αραγτσί

1 / 3