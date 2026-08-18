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18.08.2026 00:44

Αναβλήθηκε η δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε ενώπιον δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης

18.08.2026 00:44
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Η δίκη του Λουίτζι Μαντζιόνε που κατηγορείται για τη δολοφονία του επικεφαλής του μεγαλύτερου αμερικανικού ομίλου υγειονομικής ασφάλισης, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου ενώπιον της δικαιοσύνης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αναβλήθηκε τη Δευτέρα, 17/8, για αργότερα.

Οι δικηγόροι του ζητούν την πλήρη απόρριψη των διώξεων σε βάρος του σε πολιτειακό επίπεδο, μετά την παραδοχή του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα πως «πυροβόλησε» τον επικεφαλής του ομίλου υγειονομικής ασφάλισης το 2024, και υποστηρίζουν ότι ο πελάτης τους δεν μπορεί να δικαστεί δύο φορές για τα ίδια αδικήματα.

Ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο, του ανώτατου δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης έδωσε εντολή να οριστεί νέο χρονοδιάγραμμα ώστε να καταστεί δυνατό στις πλευρές να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους, αναβάλλοντας ουσιαστικά την αρχική ημερομηνία της δίκης.

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ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 01:26
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