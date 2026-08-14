Παραδέχτηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare ο Λουίτζι Μαντζιόνε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο

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Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για τις κατηγορίες παρενόχλησης που οδήγησαν στον θάνατο του επικεφαλής της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, το 2024 , λέγοντας στο δικαστήριο ότι παρακινήθηκε να πυροβολήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο «μετά από χρόνια που υπέμεινε έντονο πόνο από σπασμένη πλάτη» και «προσπαθώντας να ξεπεράσει τα εμπόδια του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης».

Ο 28χρονος Μαντζιόνε, ο οποίος φορούσε καφέ φόρμα φυλακής, παραδέχτηκε την δολοφονία υψηλού προφίλ που οδήγησε σε ανθρωποκυνηγητό σε πολλές πολιτείες. Είπε στην περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ Μάργκαρετ Γκάρνετ ότι αφού έμαθε ότι η εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης θα πραγματοποιούσε ένα συνέδριο επενδυτών τον Δεκέμβριο του 2024, έστειλε email στην εταιρεία παριστάνοντας τον επενδυτή.

Είπε ότι στη συνέχεια χρησιμοποίησε έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή για να κατασκευάσει μέρος ενός όπλου, εξοπλισμένου με σιγαστήρα. «Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2024, πυροβόλησα τον Τόμσον στο Μανχάταν στην πλάτη του», είπε ήρεμα. «Κατάλαβα ότι οι πράξεις μου θα προκαλούσαν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό», συνέχισε. «Ήξερα ότι αυτό που έκανα ήταν παράνομο».

Ο Μαντζιόνε αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα προτείνουν ποινή φυλάκισης μεταξύ 24 και 30 ετών. Επίσης, πρόκειται να δικαστεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας τον επόμενο μήνα σε δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Μέλη της οικογένειας του Τόμσον κάθονταν στην πρώτη σειρά στο θεωρείο της αίθουσας του δικαστηρίου, με κάποιους από αυτούς να σκουπίζουν τα δάκρυά τους καθώς ο Μαντζιόνε παραδέχτηκε τη δολοφονία.

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