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14.08.2026 20:31

Κως: Μεγάλη κινητοποίηση για φωτιά στο Πυλί – Ενισχύσεις από τη Ρόδο

14.08.2026 20:31
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλί της Κω, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις, τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δυνάμεις ενισχύονται και από τη Ρόδο, καθώς με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν στην Κω επτά πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Ευστρατίου, τόνισε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός και δίνει τη μάχη για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής του, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή.

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