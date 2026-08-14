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14.08.2026 19:36

Κόρινθος: Βίντεο-ντοκουμέντο με άγνωστο άνδρα να πυρπολεί αυτοκίνητα δίπλα σε πολυκατοικίες

14.08.2026 19:36
korinthos

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Στιγμές πανικού έζησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, 14/8, κάτοικοι στην περιοχή Καλάμια της Κορίνθου, όταν άγνωστος επιχείρησε να πυρπολήσει αυτοκίνητα, τα οποία ήταν σταθμευμένα δίπλα σε πολυκατοικίες.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του δράστη, ο οποίος εμφανίζεται να προσεγγίζει τα οχήματα έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του. Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, αρχικά έριξε εύφλεκτο υγρό πάνω στα αυτοκίνητα και στη συνέχεια χρησιμοποίησε καπνογόνο και φωτοβολίδα για να προκαλέσει την ανάφλεξη.

Παρά την έντονη λάμψη, τους πυκνούς καπνούς και την αρχική ανάφλεξη, δεν εκδηλώθηκε πλήρης πυρκαγιά στα οχήματα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Αμέσως μετά την ενέργειά του, ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΑΚΑΕΕ) Κορινθίας. Οι αρμόδιοι συγκεντρώνουν στοιχεία από το σημείο, ενώ εξετάζουν λεπτομερώς και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το ΑΚΑΕΕ Κορινθίας βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

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