Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα ο Απόστολος Σίσκος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (Video)

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Μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος είναι έτοιμος να φέρει μετάλλιο και στα 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού. Ο νεαρός κολυμβητής του Ολυμπιακού με εντυπωσιακή κούρσα στο τελευταίο κομμάτι του ημιτελικού πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος, πετυχαίνοντας μάλιστα και Πανελλήνιο ρεκόρ.
Ο Σίσκος που κολύμπησε στην δεύτερη σειρά, κατέλαβε τη 2η θέση με χρόνο 1.55.55 κι έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό με την 6η καλύτερη επίδοση συνολικά.
Η επίδοσή του αποτελεί διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, στις κατηγορίες ανδρών και νέων Κ23, βελτιώνοντας σημαντικά το 1:56.13 που είχε πετύχει στις 10/5 στο ΟΑΚΑ, κατά τη διάρκεια του μίτινγκ «Ακρόπολις».
Το εντυπωσιακό είναι πως ο Σίσκος γύρισε στα 150 μέτρα ως 7ος, όμως έκανε μια απίστευτη «επιστροφή» στα τελευταία 50 μέτρα για να κάνει την έκπληξη.
Κορυφαίος των ημιτελικών ήταν ο Γάλλος σουπερστάρ Λεόν Μαρσάν, που τερμάτισε σε 1:53.95 και σαφώς είναι το μεγάλο φαβορί του τελικού. Τον ακολούθησαν ο Ούγγρος Ρίτσαρντ Μάρτον με 1:54.47, ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι με 1:54.67, ο επίσης Ούγγρος -και νικητής των 200μ. ύπτιο- Χούμπερτ Κος με 1:55.13 και ο Ισπανός Αρμπιντέλ Γκονζάλεθ με 1:55.23. Τον ίδιο χρόνο με τον Σίσκο (1:55.55) σημειώσε ο Πολωνός Κριστόφ Χμιελέφσκι και ο δίδυμος αδελφός του, Μίχαλ Χμιελέφσκι, συμπλήρωσε την οκτάδα με 1:55.88.
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα τους Σαββάτου (15/8) στις 19:30 ώρα Ελλάδας.
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