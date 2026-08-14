Ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στο αιολικό πάρκο, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας (Video)

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Ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες και ελλείψεις φέρεται να έχουν προκύψει από την αυτοψία στο αιολικό πάρκο από όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής, 14/8, στο σημείο βρέθηκαν εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μαζί με τους πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από την ανακρίτρια. Παρόντες ήταν επίσης τεχνικοί σύμβουλοι και συνήγοροι υπεράσπισης του δημάρχου Στυλίδας, του υπεύθυνου κατασκευής και του επιχειρηματία του αιολικού πάρκου, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για την πυρκαγιά στη Βοιωτία και τη Δυτική Αττική.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, έχουν εντοπιστεί στοιχεία και ενδείξεις για σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες που οδήγησαν στο βραχυκύκλωμα και την εκδήλωση φωτιάς. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται το βάθος στο οποίο είχαν τοποθετηθεί στο έδαφος οι ξύλινες κολόνες του εναέριου δικτύου, καθώς και η απόσταση που υπήρχε μεταξύ των αγωγών.

Στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται πλέον και η αντιστοιχία ανάμεσα στη μελέτη που είχε υπογραφεί από τον δήμαρχο και στην πραγματική εικόνα του δικτύου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όσα προβλέπονταν σε αυτήν είχαν πράγματι εφαρμοστεί.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της ΔΑΕΕ για το σύνολο των 450 αιολικών πάρκων που λειτουργούν στη χώρα.

Στο επίκεντρο το εναέριο δίκτυο του αιολικού πάρκου

Η αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας του Ανακριτή Θηβών. Αντικείμενό της είναι η εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών κατασκευής του εναέριου δικτύου, στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στη γραμμή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου που συνδέει το αιολικό πάρκο με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περιοχή βρέθηκαν δέκα εξειδικευμένα στελέχη και αξιωματικοί της ΔΑΕΕ, μεταξύ των οποίων προσωπικό με τεχνική και επιστημονική κατάρτιση σε ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά και συναφή αντικείμενα. Η αυτοψία έγινε παρουσία των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων των κατηγορουμένων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξετάστηκε λεπτομερώς η γραμμή του ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς και καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν τα τεχνικά στοιχεία και τα ευρήματα που εντοπίστηκαν.

Η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας επηρέασε περισσότερα από 110.000 στρέμματα και αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη πυρκαγιά του φετινού καλοκαιριού. Από τη Βοιωτία επεκτάθηκε με ταχύτητα στη Δυτική Αττική, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Η έρευνα της ΔΑΕΕ συνεχίζεται, με όλα τα ενδεχόμενα να εξετάζονται και να αξιολογούνται. Τα ευρήματα της αυτοψίας θα συνδυαστούν με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό, τα τεχνικά δεδομένα και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσδιοριστούν με τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση.

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