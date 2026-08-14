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14.08.2026 22:48

Αναστάτωση σε ταβέρνα της Εύβοιας: Φίδι «έκοβε βόλτες» κάτω από τα τραπέζια ανάμεσα στους πελάτες (Video)

14.08.2026 22:48
FIDI NEW

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Ένα απρόσμενο περιστατικό αναστάτωσε την Πέμπτη, 13/8, τους πελάτες ταβέρνας στη Νότια Εύβοια, όταν ένα φίδι έκανε την εμφάνισή του στον χώρο όπου βρίσκονταν τα τραπέζια, την ώρα που το μαγαζί ήταν γεμάτο κόσμο.

Όπως αναφέρει το evima.gr, το ερπετό βρέθηκε να κινείται στο δάπεδο και να περνά κάτω από τα τραπέζια, ανάμεσα στα πόδια των θαμώνων, προκαλώντας έκπληξη και ανησυχία, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο από κάποιον από τους παρευρισκόμενους.

Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιο είδος φιδιού ήταν, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των θαμώνων.

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