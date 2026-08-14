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14.08.2026 14:41

Τζένη Καζάκου: Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες

14.08.2026 14:41
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Στις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή της αναφέρθηκε σε συνέντευξή της η Τζένη Καζάκου, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι έχει πονέσει πολύ.

Η ηθοποιός, κόρη του Κωνσταντίνου Καζάκου και της Τάνιας Τρύπη, μιλώντας στο περιοδικό «ΟΚ!» αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι από μικρή βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δημοσιότητα της οικογένειάς της και τις συγκρίσεις με τη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη αλλά και στα παιδικά της χρόνια μετά τον χωρισμό των γονιών της και στη σχέση που ανέπτυξε με τη μητέρα της.

Σε άλλο σημείο, η Τζένη Καζάκου σχολίασε την εικόνα που αποτυπώνεται στο βλέμμα της και στην αίσθηση ότι κουβαλά μέσα της μια βαθύτερη θλίψη. Όπως εξήγησε, έχει βιώσει δύσκολες καταστάσεις σε διαφορετικές περιόδους της ζωής της: «Φαίνεται σαν κάτι να κουβαλάω ε; Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου. Κοίταξε, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου, από διαφορετικούς παράγοντες και σε πολλά επίπεδα. Κανένας ποτέ δεν ξέρει τι σταυρό κουβαλάει ο άλλος. Παλεύω πολύ μέσα μου για να ησυχάσω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Κάνω και ψυχοθεραπεία, θεωρώ το καλύτερο δώρο που μου έχω κάνει ποτέ. Θέλω αυτούς τους δαίμονες μέσα μου να τους καταλάβω καλύτερα, να τους αγαπήσω, για να μη μου δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά μου».

Μιλώντας για το πώς βίωσε από μικρή την αναγνωρισιμότητα της οικογένειάς της, τη σύγκριση με τη γιαγιά της Τζένη Καρέζη και τα σχόλια που άκουγε για την εμφάνισή της, θυμήθηκε: «Θυμάμαι να είμαι μικρή στον δρόμο, να μας σταματάνε άνθρωποι, να με κοιτάνε και να λένε: “Εντάξει, όμορφη είναι, αλλά δεν πήρε τα μάτια της γιαγιάς της”. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να τα ξεφορτωθώ όλα αυτά από πάνω μου και να πω: “Είμαι εγώ, η Τζένη. Δεν είμαι η γιαγιά μου σε άλλη εποχή”».

Η Τζένη Καζάκου αναφέρθηκε και στην περίοδο μετά τον χωρισμό των γονιών της, και στον τρόπο με τον οποίο η μητέρα της φρόντισε να της προσφέρει αυτονομία, αλλά και ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.

Όπως είπε: «Έμαθα να ζω αυτόνομα από αρκετά μικρή, αλλά με πολλή φροντίδα από τη μαμά μου, με πολλή συζήτηση και αμοιβαίο σεβασμό. Είμαστε και φίλες πολύ, αλλά είμαστε και μάνα – κόρη. Τη θυμάμαι να ξυπνάει στις 6 το πρωί, να μαγειρεύει για να έχουμε φαγητό στο σπίτι, να μας πηγαίνει στο σχολείο, να συνεχίζει με τα δικά της και να επιστρέφει μετά, αν είχε κενό μια-δυο ώρες, για να είμαστε μαζί. Όπου και να βρισκόταν, πάντα ο νους της ήταν σε εμάς. Δεν ξέρω πώς το διαχειριζόταν η ίδια, αλλά ακόμη και αν έλειπε τρεις μήνες περιοδεία, ουσιαστικά ήταν εδώ».

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