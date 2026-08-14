O Robbie Williams ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό – «Εξηγεί τόσα πολλά…» (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό, μιλώντας με αφοπλιστικό τρόπο του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του.

Ο 52χρονος τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη ΔΕΠΥ και το σύνδρομο Τουρέτ, έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη κατά τη διάρκεια δηλώσεών του με αφορμή την παρουσίαση της νέας του εταιρείας με ρούχα.

«Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά λατρεύω, επειδή εξηγεί τόσα πολλά», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, ο τραγουδιστής αστειεύτηκε πως η νέα διάγνωση λειτουργεί πλέον ως το δικό του «άλλοθι». «Για όλες τις μ@λακίες που κάνω, λέω απλώς “συγγνώμη, είμαι αυτιστικός”», είπε.

Robbie Williams shares autism diagnosis: "It is my get-out-of-jail-free card now" https://t.co/qhRCPQMsGe — NME (@NME) August 14, 2026

Μιλώντας για τη ΔΕΠΥ, εξήγησε ότι μπορεί να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά σε κάτι που τον ενδιαφέρει, αλλά δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε οτιδήποτε άλλο. «Ρωτήστε τα παιδιά μου», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι η δημιουργία εικόνων και αστείου περιεχομένου έχει εξελιχθεί σε έναν τρόπο να κρατά το μυαλό του απασχολημένο και να περιορίζει τις σκέψεις που του προκαλούν φόβο ή πανικό. «Αυτό με το οποίο έχω απόλυτη εμμονή είναι να δημιουργώ εικόνες και αστεία πράγματα. Όταν το κάνω, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου», εξομολογήθηκε.

Όπως είπε, το μυαλό του είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, αλλά αυτή η δημιουργικότητα μπορεί να στραφεί και προς φόβους ή σενάρια που τον αναστατώνουν. Για τον λόγο αυτό προσπαθεί συνειδητά να το κατευθύνει σε κάτι πιο θετικό.

Περιγράφοντας την ένταση των παρεμβατικών σκέψεων που βιώνει, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό κατά τη διάρκεια πτήσης. «Καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα: “Κι αν έχω τηλεκίνηση και οι παρεμβατικές σκέψεις μου δώσουν εντολή στο αεροπλάνο να συντριβεί;”», είπε.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα ακραίο και παράλογο σενάριο, το οποίο, όμως, δείχνει πόσο έντονα μπορεί να λειτουργεί το μυαλό του. «Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι άλλο, αντί να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις και μπορεί να ρίξω ένα αεροπλάνο», συμπλήρωσε.

Ο βραβευμένος με 18 BRIT τραγουδιστής έχει δηλώσει ότι έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ τρεις φορές, καθώς, όπως υποστήριξε με χιούμορ, κάθε φορά ξεχνούσε ότι είχε ήδη λάβει τη διάγνωση. Η πρώτη φορά ήταν περίπου το 2006, όταν διάβασε στο διαδίκτυο τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ και αναγνώρισε τον εαυτό του σε όλα όσα έβλεπε.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Χατζηνικολάου: Η τρυφερή ανάρτηση για την κόρη του και η φωτογραφία από τα παλιά (photo)

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η ανέκδοτη φωτογραφία με τον γιο της Γιάννη, στην Παναγία της Τήνου

Η Halle Berry έγινε 60 και το γιόρτασε με αποκαλυπτικές πόζες στο Instagram (photos)