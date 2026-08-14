Νίκος Χατζηνικολάου: Η τρυφερή ανάρτηση για την κόρη του και η φωτογραφία από τα παλιά (photo)

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Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η Τετάρτη 12 Αυγούστου για τον Νίκο Χατζηνικολάου και την Κρίστη Τσολακάκη, καθώς η κόρη τους, Εύα, είχε τα γενέθλιά της και έκλεισε τα 14 της χρόνια.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ANT1 έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επέλεξε μια φωτογραφία από τα πρώτα χρόνια της Εύας, στην οποία ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, έχοντας στην αγκαλιά τους την κόρη τους.

«Αυτό το μικρό κοριτσάκι έγινε σήμερα 14 ετών! Ετοιμάζεται για την τρίτη τάξη του Γυμνασίου… Εύα μας αγαπημένη να είσαι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη! Και να πετύχεις να κάνεις πραγματικότητα όλα τα όνειρα σου! Σε λατρεύουμε!» έγραψε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ανάρτησή του.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει αποκτήσει έναν γιο από τον πρώτο του γάμο με την Έλενα Κατρίτση, τον 32χρονο Πάνο, ενώ είναι παντρεμένος από το 2004 με την Κρίστη Τσολακάκη, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον 19χρονο Κωνσταντίνο, τον 17χρονο Αλέξανδρο και την 14χρονη πια Εύα.

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